Untul de shea, inamicul ridurilor. „Este foarte bun, dar trebuie să ştim ce cumpărăm“

Untul de shea este obţinut din nucile arborelui Shea-Karité, arbore ce este protejat şi considerat sacru de către locuitorii din Africa.

Medicul dermatolog Alina Geamănu spune că toate studiile arată că untul de shea este una dintre cele mai bune metode de îngrijire a pielii."Untul de shea diminuează ridurile, liniile de expresie, vergeturile, hidratează în profunzime pielea, ajută la iritaţii, te poate proteja de razele ultraviolete. Aşadar, este foarte bun, dar trebuie să ştim ce cumpărăm. Valoros este cel nerafinat. Cel rafinat este obţinut printr-o prelucrare industrială ceea ce înseamnă că are şi nedoritele substanţe chimice care alterează produsul. Untul de shea rafinat este alb şi nu are niciun miros. Cel nerafinat, însă, are un miros de fum cu gust uşor de nucă şi o culoare aurie", explică dr. Geamănu.

Asta nu înseamnă că cel rafinat nu are niciun efect asupra pielii. Catifelează, hidratează şi protejează pielea, însă, într-un procent mult mai mic. Untul de shea are şi proprietăţi cicatrizante şi antibacteriene. În plus, este folosit ca tratament pentru buze sau pentru călcâiele crăpate.

Untul de shea se regăseşte în compoziţia multor produse cosmetice, mai ales a celor destinate unui ten uscat sau sensibil, a celor cu efect de prevenire a ridurilor şi a celor pentru reducerea vergeturilor. De asemenea, untul de shea este ingredient de bază în numeroase şampoane şi balsamuri, activând circulaţia capilară şi atenuând afecţiunile scalpului.

