Soţul femeii care şi-a omorât băiatul de 3 ani în somn acuză că soţia sa a fost tratată mizerabil la Psihiatrie: „Nimeni nu mi-a spus că are probleme psihice grave“

Cătălin Pleşa, tatăl copilului ucis în somn de mama sa în noaptea de 22 spre 23 iulie într-o comună din Dolj, trece prin momente cumplite. Femeia, în vârstă de 33 de ani, a fost internată în luna martie la Clinica I a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Bărbatul spune că soţia lui a avut o criză psihotică, cu halucinaţii, extrem de puternică, motiv pentru care, speriat, a sunat chiar el la 112.

La vremea respectivă, asistenta medicală care a ajuns la locuinţa Pleşa a solicitat intervenţia poliţiei, povesteşte bărbatul, pentru a o puta calma pe femeie şi transporta la spital. Ina Irina Pleşa (foto), femeia arestată acum preventiv pentru omor, a stat internată 11 zile la Psihiatrie.



„Tăiai fumul cu cuţitul“



„Spitalizarea a fost groaznică. Îmi spune că nu rezistă. Vedeam şi eu, de fapt, când mergeam la vizită. Erau pe hol bărbaţi care se plimbau şi fumau, am văzut şi cadre medicale care fumau acolo, uneori tăiai fumul cu cuţitul. Cât a stat în spital nu a putut să facă un duş pentru că nu se închidea uşa de la baie, apa la robinet picura. Toate astea pe soţia mea au marcat-o. A refuzat, ulterior, să mai calce în acel spital. La externare, ne-au dat biletul de ieşire şi ne-au prescris un medicament. Atât. Nimeni nu mi-a spus că soţia are probleme grave de sănătate“, povesteşte Cătălin Pleşa, de profesie jandarm.



Pleşa îi acuză pe medici de lipsă de profesionalism. „Doamna doctor a avut grijă, în schimb, să ne cheme la cabinetul dânsei particular. A zis că discutăm mai multe acolo. Asta este realitatea. Ştiu că acum toţi se spală pe mâini, dar dacă îmi spuneau că oricând se poate întâmpla o tragedie, eu nu stăteam cu mâinile în sân. Dacă ştiam, o luam pe sus, o duceam la spital cu zece mii de cătuşe“, a adăugat tatăl copilului mort.



Acesta mai spune că soţia lui a fost extrem de agitată în ziua dinaintea tragediei şi că, în ultima perioadă simţea tot mai des nevoia să meargă la biserică. „Este groaznic. Îşi adora copiii. Era o mamă excepţională. Nu-mi vine să cred că boala a schimbat-o atât de mult. Pavel o iubea mult. Numai după ea stătea. Numai cu ea dorea să doarmă. Şi cu o seară înainte, tot cu ea dormise. Nu ştiu ce a fost în mintea ei atunci“, a adugat tatăl copiilor.



Minciuna spitalului, demontată de poliţişti



Conducerea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie susţine că femeia s-ar fi internat voluntar. „Internarea, în cazul acestei paciente, s-a făcut voluntar. Făcându-se voluntar, a fost un act de voinţă ori nu avem dreptul sa obligăm un pacient să îşi facă tratamentul“, a declarat Ramona Denise Mălin, purtator de cuvant Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.



Conform documentelor, realitatea este alta. Ina Irina Pleşa nu s-a internat voluntar, ci a fost adusă la spital de un echipaj de poliţie. „La data de 11 martie anul curent, poliţiştii au fost sesizaţi prin numărul unic de urgenţă 112 de către un echipaj medical de pe o ambulanţă care a solicitat sprijinul pentru a duce la spital o pacientă de 33 de ani, din Craiova, care avea un comportament agitat. Politiştii au acordat sprijin echipajului medical, femeia fiind transportata la spital fără alte incidente“, a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt IPJ Dolj.