Se schimbă gazonul pe Stadionul Ion Oblemenco. Cine suportă noua investiţie

Consilierii locali s-au întrunit joi în şedinţă extraordinară pentru a aproba cofinanţarea lucrărilor de înlocuire a gazonului. Aproape 300 000 de euro va suporta municipalitatea pentru noua investiţie, suma fiind solicitată de Compania Naţională de Investiţii.. Primăria va da banii, constructorul se va ocupa de efectuarea lucrării, iar CNI doar va avea rolul de monitorizare.





Gazonul pe Ion Oblemenco a fost montat în toamna anului 2017. La fiecare partidă disputată pe arena „Ion Oblemenco”, fotbaliştii au acuzat starea proastă a gazonului. Aproape că nu a existat meci în care spectatorii să nu vadă cum sar brazde uriaşe de pământ, după doar câteva minute de joc.



„Problema gazonului a existat din prima zi şi s-a amplificat. Până în martie 2018, a fost sub mentenanţa constructorului. De atunci şi până în luna iulie 2018, a fost o perioadă în care noi am refuzat să preluăm mentenanţa gazonului. Pentru că nu era în stare corespunzătoare. L-am preluat, totuşi, întrucât constructorul abandonase şi îşi luase şi oamenii care întreţineau gazonul. Noi l-am menţinut în parametri, iar la un moment dat a dat semne că îşi revine. După perioada de caniculă din lunile iulie şi august, anul acesta, am avut însă surpriza să găsim un gazon într-o stare deplorabilă. În acel moment, am luat hotărârea să-l schimbăm“, a declarat primarul Craiovei, Mihail Genoiu.







Primarul Genoiu crede că de data aceasta arena care a costat 55 de milioane de euro va avea, în sfârşit, un gazon de calitate.





„Această cofinanţare vine numai pe calitatea gazonului. El se schimbă pur şi simplu în garanţie, de către constructor. Aveam şi acea opţiune în care constructorul să schimbe gazonul în garanţie, dar cu ceea ce a mai fost. Practic, în suma pe care noi o alocasem la un moment dat pentru acel tip de gazon natural, acum, cu aceeaşi sumă, şi în garanţie, şi cu absolut totul intact vizavi de garanţia întregului stadion, vom avea acest gazon hibrid“, a mai spus Mihail Genoiu.







Convenţia încheiată între Primăria Craiova şi Compania Naţională de Investiţi S.A., având ca obiect „schimbarea suprafeţei de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova - Stadion de fotbal“, a fost votată de consilierii locali în unanimitate.