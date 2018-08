Românii iubesc TV-ul, indiferent de calitatea lui. Multe familii au şi câte şase televizoare în casă, nu şi maşini de spălat

Când se uită la televizor, românul simte că este integrat în societate şi că împărtăşeşte aceleaşi valori culturale ca vecinul său. Calitatea contează mai puţin, iar cei care studiază acest fenomen au ajuns la concluzia că televizorul este perceput, de cele mai multe ori, ca un ritual social.





Mulţi români recunosc că sunt dependenţi de televizor. "Adorm cu televizorul aprins, mă trezesc cu televizorul aprins. E drept, uneori nici nu privesc, nici nu aud ce se vorbeşte, dar aşa m-am obişnuit. Lipseşte ceva în casă dacă nu este aprins", a declarat Eduard Sever, în vârstă de 23 de ani din Craiova.







"Din banii de nuntă, prima dată ne-am luat televizor"





Familia Corbu şi-a cumpărat o casă în Craiova în urmă cu 40 de ani. "Îmi amintesc, primul lucru cumpărat din banii de nuntă a fost un televizor. Îl pusesem pe o ladă de bere pentru că nu apucasem să cumpăram încă mobilierul necesar. Acum avem în casă 6 televizoare. Câte un aparat pentru fiecare cameră, adică 4, avem unul şi în bucătărie, pentru mine când gătesc, iar unul este în curte", a declarat Virginia Corbu. Despre preferinţele TV, femeia spune că membrii familiei sale nu prea au gusturi comune. "S-au dus vremurile când duminica, de exemplu, ne adunam în faţa televizorului, mâncam împreună, glumeam. Acum fiecare e cu treaba lui. Fiul meu se uită la emisiuni cu maşini, fiica mea e cu muzica, eu şi soţul suntem cu ştirile, dar seara avem uneori program diferit. Când eu mă uit la câte un film, la o telenovelă, el se uită la emisiuni sportive", a povestit Virginia Corbu.





Cu sau fără televizor





Studiile arată că cei care petrec zilnic patru ore sau mai mult în faţa televizoarelor riscă să se îmbolnăvească mult mai repede decât cei care stau în faţa micului ecran maxim 2 ore. Atunci când se uită la reality-show-uri, telenovele, dezbateri politice şi emisiuni de divertisment, mulţi consideră că se relaxează.





Există, însă, şi români care spun NU televizorului. E drept, numărul celor care preferă să citească o carte sau să facă mişcare decât să stea înţepeniţi în faţa micului ecran, este foarte mic. "Am renunţat de mult să mă mai uit la tv. Momentul când am renunţat a fost atunci când am urmărit aceeaşi ştire pe mai multe posturi. Era despre cazul unui pacient lăsat în faţa unui spital să moară. Unii spuneau că a stat acolo doar o oră, alţii afirmau că omul a zăcut în faţa unităţii sanitare mai mult de 10 ore. Şi de aici, multe, multe dezbateri. Atunci am spus stop", a declarat Virgil Pătraşcu, medic veterinar.

Televiziunea inteligentă, televiziunea imbecilă





David Frost, marele om de televiziune spunea: "Televiziunea este o invenţie care te face să-i primeşti la tine acasă pe nişte tipi pe care n-ai vrea niciodată să-i primeşti la tine acasă".





Scriitorul Umberto Eco avea, la rândul său, o părere proprie: "Televiziunea îi face inteligenţi pe indivizii care nu au acces la cultură şi îi tâmpeşte pe cei care se cred cultivaţi".





Jean-Marie Guéhenno, scriitorul şi diplomatul francez, spunea: "Există două feluri de televiziune: televiziunea inteligentă, care îi face pe cetăţeni greu de guvernat, şi televiziunea imbecilă, care îi face pe cetăţeni lesne de guvernat".





Phillipe Geluck, creatorul de benzi desenate, afirma: "Violenţa la televizor te îndeamnă să spargi totul în jur. Cu excepţia, din păcate, a televizorului însuşi".