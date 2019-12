Povestea tulburătoare tinerei care nu-şi poate folosi mâinile şi picioarele, dar a terminat şefă de promoţie la Drept: „Ştiu că voi reuşi. Am viitorul în faţă“

Loredana Jianu luptă din 2006 să trăiască. Atunci a descoperit că are o tetrapareză spastică dobândită în urma unei hernii de disc ce nu a fost operata, Loredana fiind tratată în Romania pentru o tumoră (inexistenta) intramedulară la nivelul coloanei. Boala a evoluat treptat: sindrom distonic, hipotomie musculară, diskinezie musculară, dizartrie.

Anii de adolescenţă ai Loredanei au fost grei. Fata şi-a pierdut tatăl când avea doar 2 ani, aşa că singurul ei sprijin a rămas mama. Femeia a bătut la uşa a zeci de cabinete medicale. Oriunde auzea că ar exisa un medic care i-ar putea ajuta copilul, ea mergea. Din păcate, nimeni în România nu i-a oferit Loredanei vreo şansă. Toţi medicii care au ascultat-o de-a lungul anilor i-au spus că este inoperabilă.

Chiar dacă deja nu mai putea să meargă, chiar dacă avea dificultăţi de vorbire, chiar dacă simţea uneori ameţeli sau se simţea mult prea obosită după orele de recuperare, Loredana nu a acceptat în nici un moment să renunţe. A absolvit Colegiul Naţional «Ioniţă Asan» din Caracal, dar visul ei era să fie studentă.



Dorinţa părea irealizabilă, însă mama Loredanei a încercat să găsească o soluţie. Şi a reuşit. Tânăra a intrat la Facultatea de Drept de la Universitatea Craiova.



Loredana Jianu este foarte optimistă în privinţa viitorului FOTO Facebook/ Loredana Jianu Loredana Jianu este foarte optimistă în privinţa viitorului FOTO Facebook/ Loredana Jianu

"Mi-am dorit mult să-i îndeplinesc acest vis. Are o capacitate extraordinară de a reţine, îi place mult să înveţe. Am găsit înţelegere la conducerea facultăţii şi ne-am mutat în căminul studenţesc. Rămânem şi în timpul vacanţei aici pentru că trebuie să facem exerciţiile de recuperare. A fost extrem de conştiincioasă. Eu îi dădeam foile la cărţi, caiete, să poată citi, îi luam toate notiţele de care avea nevoie, am ajutat cu tot ce am putut. Este un copil extraordinar. De câte ori mă vede prăbuşită, ea este cea care mă ajută să mă ridic", povestea Valeria Jianu, mama Loredanei.

Loredana Jianu a fost un student excepţional. "Ne-a impresionat pe toţi. Venea cu mama ei la cursuri, aceasta şi-a luat notiţele necesare, iar examenele le-a dat tip grilă. Un exemplu pentru noi toţi", a declarat lector universitar doctor Mădălina Cristina Dănişor.

Loredana a avut bursă de merit şi din primul an de facultate a fost cea mai bună din grupă. Şi a terminat tot prima. Acum provocarea este diploma de master. "Ştiu că voi reuşi. O am lângă mine pe mama, am lângă mine oameni frumoşi şi minunaţi. Îmi doream să fac psihologia, poate o voi face, nu ştiu. Sau poate voi fi procuror. Voi vedea. Am viitorul în faţă", a declarat plină de încredere Loredana Jianu.