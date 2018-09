Poliţistul care a mers la lucru cu banderola „Fără penali“: „E un sistem ticălos. Psihologul mi-a spus că banderola e urâtă, îndoită, ca s-o dau jos“

Radu Duţu a povestit pe Facebook iniţial că şefii i-ar fi cerut să-şi dea jos banderola, fără să îi justifice de ce, apoi, după ce a refuzat, nu i s-a mai dat armament, a fost înlocuit cu un coleg de serviciu şi a fost chemat un psiholog. Mai apoi poliţistul a susţinut că i s-a spus să plece acasă, pentru că ar avea trei zile libere. Duţu a solicitat solicitat superiorilor să i se comunice de ce în ziua în care a purtat banderolă nu i s-a mai dat armament, de ce i s-a modificat planificarea în serviciu şi ce înscrisuri s-au încheiat pe numele său, la data respectivă. După 43 de zile, poliţistul spune că a primit răspuns şi a aflat că este cercetat disciplinar şi că a avut un comportament „cu risc dezadaptiv“.

Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul“, Duţu, angajat la Secţia 24 Poliţie Bucureşti, a spus că se aştepta să fie cercetat şi crede că superiorii îi pregătesc şi o sancţiune. „Este un sistem ticălos, mă aştept să se interpreteze totul şi să fiu scos vinovat. Am purtat banderola, nu am acoperit însemnele Poliţiei, am respectat şi respect uniforma de poliţist. Am spus şi repet, a fost modul meu de a arăta că nu sunt de acord ca în funcţii să avem infractori, că pentru mine cinstea şi onoarea înseamnă enorm, că sunt un poliţist care nu vrea penali. Acum mă aştept la orice, dar nimeni nu-mi poate lua dreptul de a gândi“, a declarat Radu Duţu.

Poliţistul a povestit că în ziua de 6 iulie, când a mers la seviciu îmbrăcat regulamentar, dar purtând pe braţ banderola „Fără penali“, a încercat să afle de la şefii săi ce infracţiune a comis. „M-au chemat în birou cred că de vreo zece ori şi, de fiecare dată, am avut cam acelaşi dialog. Mi se cerea să dau jos banderola, fără să mi se explice unde greşesc. Când au văzut că nu-mi pot prezenta un argument legal, au trecut la metoda miliţienească, au chemat psihologul unităţii. Era în jur de 17.30, doamna doctor a fost chemată de acasă. A fost o discuţie destul de lungă. La început, dânsa mă tot întreba de ce port banderola. Eu i-am explicat de ce am luat această decizie. A spus că dânsei mesajul «Fără penali» nu-i spune nimic, i-am spus că-i problema fiecăruia cum vede lucrurile, apoi a început să-mi spună că banderola este urâtă, că-i îndoită şi nici nu se vede bine ce scrie. Încerca subtil să mă convingă s-o dau jos. Apoi m-a întrebat dacă vreau să fac psihoterapie. Ulterior, şefii mi-au spus ca luni dimineaţă, la ora 9.00, să mă prezint la medicul de familie. Am întrebat de ce, dar nu mi-au spus. Am insistat şi nimic. Atunci am întrebat dacă încearcă să mă trimită în faţa unei comisii de expertiză psihiatrică, pentru că alţi colegi au păţit-o. Nu am primit nici atunci un răspuns“, a mai spus poliţistul. Agentul principal de poliţie a mai declarat pentru „Adevărul“ că intenţionează să-şi angajeze un avocat în cazul în care va fi sancţionat.

După postarea de pe Facebook în care poliţistul povestea prin ce a trecut când a venit cu banderola pe mână la Poliţie, jurnaliştii „Adevărul“ au obţinut un punct de vedere şi din partea sindicaliştilor din Poliţie. „Nu poţi să mergi la serviciu cu o astfel de banderolă. Una e să mergi în timpul tău liber şi să participi la o campanie şi altceva e să faci asta la serviciu. Regulementele interzic purtarea unor astfel de accesorii. Ce ar însemna să-şi pună fiecare poliţist câte o banderolă?“, a declarat, pentru „Adevărul“, Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie.