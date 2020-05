Planul profesorilor români înainte de examenele din vară. „Doamna ministru, garantaţi că noi şi elevii nu ne vom infecta?“

Tot mai mulţi profesori şi părinţi îşi exprimă pe reţelele de socializare nemulţumirea că Ministerul Educaţiei doreşte organizarea examenelor de Bacalaureat şi Evaluare Naţională. Printre primii profesori care au reacţionat public este profesorul de matematică, Radu Prisacaru.

'Nu sunt expert în educaţie. Nici nu există astfel de diplome... În schimb, sunt profesor de matematică de 35 de ani, din care aproape 12 am fost director de şcoală. Am predat şi la sat şi la oraş, şi la gimnaziu şi la liceu. Am un master în psihologie organizaţională şi am participat la numeroase cursuri internaţionale având ca obiect educaţia... Reluarea cursurilor în unităţile de învăţământ nu se poate face mai devreme de luna septembrie, şi atunci, cu prudenţă. Motivul? Protecţia elevilor, a familiilor lor şi a cadrelor didactice... Examenele de evaluare Naţională sau Bacalaureat trebuie suspendate în acest an. Media de admitere se poate lua media ultimilor 4 ani...Stimaţi părinţi! Sănătatea copiilor e mai presus de orice! Luptaţi pentru asta. Conţinuturile şcolare se pot recupera. Viaţa şi sănătatea, NU!", a scris profesorul pe pagina sa de facebook explicând totodată că lecţiile online trebuie pregătite pentru a putea fi şi de calitate.