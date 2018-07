Pacient ţinut 5 ore pe masa de operaţii fiindcă instrumentarul medical stătea închis sub cheie. „Avea dureri groaznice, nu mai urinase de 48 de ore“

Incidentul a avut loc luni seara când de gardă la Spitalul de Urgenţă din Craiova era medicul urolog Mugurel Liviu Riza. Este vorba de acelaşi doctor care în urmă cu două săptămâni a fost acuzat de conducerea Spitalului de Urgenţă că refuză să opereze un pacient. Medicul susţine că şi atunci, ca şi acum, s-a lovit de aceeaşi problemă. Cand este de gardă, blocul operator de pe secţia de urologie se închide dupa ora 15.00, fără să i se pună la dispoziţie tot ce este necesar pentru a opera într-o alta sală.

Medicul urolog Mugurel Riza a fost luni, 2 iulie, de gardă si a decis că doi pacienţi, o femeie cu o tumoră şi un bărbat care avea probleme grave la vezica urinară, necesitau intervenţii chirugicale: "Dacă în cazul femeii mai pot aştepta dimineaţa, în cazul bărbatului se impune operaţie de urgenţă. De cinci ore dau telefoane peste tot, să mă ajute cineva. Nu pot opera pentru că nu am instrumentarul necesar. Nu am sondă cuc, nu am pensă crocodil, nu am sondă balistică. Toate există, dar sunt închise în secţia de urologie. Pacientul are dureri groaznice, nu a mai urinat de 48 de ore şi viaţa lui este acum în pericol", a declarat doctorul Mugurel Riza.





Pacientul Gheorghe Neagu, din Craiova, în vârstă de 64 de ani, a ajuns la spital în jurul orei 17.00 şi a fost imediat preluat de medicul urolog, i s-au făcut investigaţiile necesare şi a început să aştepte. "Mă doare foarte rău. Simt că nu mai pot respira. Nu am mai urinat de duminică dimineaţa, sper să-mi facă ceva cât mai repede pentru că nu mai pot", a spus pacientul.

Când a văzut că nu găseşte nici o soluţie, doctorul Mugurel Riza l-a sunat pe managerul spitalului. "Mi-a spus că nu sunt urgenţe, că nu fac decât circ. Eu sunt medicul de gardă, de unde ştie dânsul dacă sunt sau nu urgenţe? Este incredibil ce se întamplă", a comentat medicul urolog

Mai bine de 5 ore, medicul de gardă nu a facut altceva decât să dea telefoane şi să ceară ajutor. Într-un final, la Spitalul de Urgenţă din Craiova a ajuns şi managerul Alin Demetrian. Acesta îi ceruse şefului de la urologie să vină şi el şi să aducă 2 sonde urinare pentru a se putea face operaţia. A dat această dispoziţie, deşi în opinia sa bărbatul nu trebuia neapărat operat: "Cazul pacientului nu reprezintă o urgenţă. Mai sunt oameni în spital care au dureri, dar asta nu înseamnă că trebuie imediat operaţi. Nu ştiu de ce se face tot acest circ. De exemplu, femeia de care spunea că trebuie şi dumneaei supusă unei intervenţii nu are nimic. O opera degeaba. Vom analiza cazul doctorului Riza şi vom vedea dacă mai rămâne sau nu cu gărzi", a spus managerul Spitalului de Urgenţă din Craiova.

Tot scandalul a avut loc sub privirile pacienţilor. Declaraţiile contradictorii, jignirile şi acuzaţiile reciproce au bulversat-o pe soţia pacientului care aştepta să fie ajutat: "Nu ştiu ce să mai spun. M-au trimis să cumpăr nişte sonde, dar nu am găsit. Domnul doctor de la Urologie a spus că nu are cu ce să-l opereze, domnul manager zice că soţul meu nu e o urgenţă, cum e posibil aşa ceva? Cum e posibil să ai tot ce-ţi trebuie pentru o operaţie, dar să nu le poţi folosi pentru că sunt închise în nu ştiu ce sală. E inuman", a spus Ioana Neagu, soţia pacientului.

Doctorul Mugur Riza este cunoscut ca fiind un personaj excentric, implicat în cazuri controversate. Printre altele, managerul spitalului s-a plâns că medicul Riza l-ar fi injurat şi l-ar fi alergat prin secţie.

Medicul Mugur Riza a mai fost acuzat că a lovit mai mulţi medici, a primit un avertisment iar acum va fi din nou cercetat de o comisie care ar trebui să stabilească dacă doctorul mai poate face în viitor gărzi.