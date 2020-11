Mesajul către autorităţi al unui comerciant din Craiova: „Arafat, spune tu, pe cine sa concediez?”

Mădălin Pîslaru are în Craiova, chiar lângă Spitalul Clinic Judeţean, un magazin non-stop unde produsele pot fi achiziţionate doar de la ghişeu.





„Arafat, spune tu, pe cine să concediez?", i-a cerut craioveanul secretarului de stat după ce a aflat că trebuie să-şi restrângă activitatea.





Pîslaru a explicat într-o postare pe pagina sa de socializare că nu înţelege de ce pe timp de noapte, oamenii pot să intre într-o benzinărie şi să cumpere, de exemplu, o sticlă cu apă, iar de la ghişeul magazinului său acest lucru nu mai este posibil.

„D-nul Arafat & CO, magazinul din fotografie este magazinul meu, un magazin non-stop, care serveste doar la ghişeu, DOAR LA GHISEU!





Din acesta mică afacere trăiesc 12 jumătăţi de familii care, începând de luni seara nu mai au dreptul să cumpere o sticlă de suc sau o prăjitură pentru cei de acasă, pentru că d-nul Arafat & CO au hotărât că noaptea nu mai avem voie sa vindem la ghişeu!!!! Din acest motiv destul de evident, vânzările s-au înjumătăţit în secunda unu!", a scris Mădălin Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

„Cele 12 jumătăţi sunt, de fapt, 12 fete. D-nul Arafat & CO, eu va scriu aici lista cu numele lor si vă rog să alegeţi dvs 6 persoane...care consideraţi dvs, că nu mai merită să-şi primească salariul începând de ieri! Chiar am nevoie de ajutorul dvs! Dacă aţi hotărât că putem intra în benzinărie noaptea să cumpărăm o sticlă de apă, iar la geamul non-stop-ului meu nu se poate pentru că este COVID, vă rog să hotărâţi dvs şi cine pleacă acasă, dar vă rog să-mi scrieţi cât mai urgent, toate cele 12 fete stau cu sufletul la gură! Sunt foarte îngrijorate, nu am anunţat cine va mai putea sa manânce o pâine şi cine nu!", a mai scris Pîslaru.

„E păcat să ne batem joc de oamenii ăştia, aşa că, vă rog, ştiu că sunteţi ocupat, un minut făceti-vă timp şi pentru mine, să le dau şi eu vestea azi, că ce mă mai întreabă săracele: “Şefu', noi ce facem în situaţia asta?” Maria1, Maria2, Maria3, Maria4, Maria5, Maria6, Maria7, Maria8, Maria9, Maria10, Maria11, Maria12. PS: Va mulţumim anticipat pentru timpul pierdut aiurea cu noi!", a conchis craioveanul.

