Mesajul de adio pe care i l-a scris iubitei pe Facebook fiul de judecători după ce a ucis-o într-un accident cu maşina

Până sa fie dus în arestul poliţiei, Matei Uncheaşu a primit îngrijiri medicale. De pe patul de spital, el i-a scris iubitei pe reţeaua de socializare că regretă ce s-a întâmplat şi, că dacă ar putea să dea timpul înapoi, ar "schimba locurile". Cei care au citit postarea au scris sute de mesaje, toate extrem de dure şi critice.



"Trist este faptul că, în superficialitatea ta, nu realizezi ca ai curmat o viaţă, mai bine spus, nu realizezi gravitatea faptelor tale. Cu ce crezi că ajută să îţi prezinţi infinita si inegalabila iubire pe facebook? Planuri pe viitor? La 16 ani? Tu nici nu ai realizat că a te urca beat la volan, şi nici să nu mai zic de faptul ca nu aveai permis, ar putea duce la o tragedie. ,,Viaţă de căcat”? La 16 ani? Cum poţi spune asta? Priveşte in jurul tau şi .. poate iţi vei da seama ce incerc să spun...”, a scris un coleg din trupa de dans unde activa şi Dede.



În foarte multe mesaje, oamenii îi acuză pe cei doi judecători, părinţii băiatului. "Vina o au părinţii lui. Păcat că trebuie să se întâmple asemenea tragedii. Atentie copii! Gândiţi de multe ori înainte de a face orice. Preţuiţi viaţa şi sănătatea", a scris mama unei adolescente.

Andreea Denisa Olaru era elevă la Colegiul Naţional Carol I. Urma să treacă în ultimul an de liceu. Toţi prietenii îi spuneau Dede. Chiar şi profesorii. "Am vazut-o pe Dede crescând din clasa a şasea până la momentul nefast când zborul lui Miss Boboc CNC 2015 s-a frânt din cauza unor copii alintaţi şi nesupravegheaţi. Am văzut-o participând la olimpiadele şcolare, în acelaşi timp în care se pregătea pentru iubitele sale concursuri de dans, cu rezultate similare. La şcoală a obţinut o menţiune importantă la concursul naţional CanSat 2015, pentru că o interesa şi spaţiului cosmic. Mereu şi-a ajutat colegii. A fost o elevă remarcabilă, iubita de colegi şi cu mulţi prieteni buni!", a declarat Octavian Georgescu, profesor de fizică.