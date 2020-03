Medicii celui mai mare spital din Oltenia îşi cumpără singuri măşti şi mănuşi. Doctorii cer cu disperare ajutor de la oameni: „Ajutaţi-ne să vă ajutăm!“

Pentru ca strigătul lor de ajutor să poată fi auzit de cât mai mulţi oameni, personalul medical de la ATI a postat pe Facebook un anunţ îngriorător pe care îl redăm mai jos.

"Un apel pentru toţi oamenii care doresc sa ni se alăture în lupta noastră cu această pandemie. În prezent secţia ATI a SCUJ Craiova are stocuri de materiale de protecţie asigurate pentru o perioadă scurtă de timp (aproximativ 1-2 săptămâni), în special prin contribuţia personalului. Avem şi promisiunea MS că vor veni în curând materialele de protecţie şi sperăm să nu rămână o promisiune. Din evoluţia dramatică a evenimentelor din ţările vestice (sau chiar SUA) care au un sistem medical mult mai finanţat decât al nostru, putem observa ca au ajuns destul de repede la epuizarea materialelor de protecţie. Apelul nostru este sa ne ajutaţi acum pentru ca şi noi să vă putem ajuta. Vă mulţumim!

Personalul ATI al SCUJ Craiova".





Medicii au făcut şi o listă cu materialele şi echipamentele de care au nevoie ca să poată trata pacienţii suspecţi sau confirmaţi cu noul Covid 19.

"Combinezon de protecţie

Măşti de unică folosinţă cu 3 pliuri, cu elastic

Ochelari de protecţie

Măşti FFP2 şi FFP3

Halate impermeabile

Mănuşi lungi din PVC

Mănuşi de unică folosinţă

Halate de unică folosinţă

Botoşei de unică folosinţă

Botoşei lungi

Bonete simple

Bonete tip cagulă

Teste rapide

Pijamale impermeabile

Şorţuri

Set unică folosinţă internare pacient

Gel dezinfectant".

Medicii au făcut public şi contul unde oamenii pot dona bani.

Cont ING Sucursala A.I.Cuza Craiova

RO47INGB0000999910193213

"Am deschis acest cont cu speranţa că oamenii vor reacţiona urgent. Până acum măştile şi mănuşile ni le-am procurat singuri, cum am putut am încercat să ne protejăm singuri. Este imposibil, însă, să ne procurăm singuri echipamente complete. Avem urgent nevoe de ajutor", a declarat Călina Nelu Vivi, medic ATI Craiova.