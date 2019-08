Medic ortoped, tratat superficial după un accident vascular chiar în spitalul la care lucrează: „Colegii ştiau despre terapia care-i putea salva viaţa şi n-au spus“

Medicul Georgeta Mercuţ, medic oftalmolog în cadrul Spitalului Militar Craiova, a ajuns cu soţul său în cel mai mare spital din Dolj la mijlocul săptămânii trecute. Soţul său, medic ortoped chiar la Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, a ajuns în calitate de pacient, în 14 august 2019, în urma unui accident vascular cerebral suferit.

Aici s-ar fi pierdut ore bune, spune dr. Georgeta Mercuţ, pentru a i se face o investigaţie imagistică computer tomograf, iar medicii ar fi ascuns faptul că, la 45 de kilometri distanţă, la spitalul din Slatina, este disponibil tratamentul care îl poate vindeca fără sechele.

Iată experienţa trăită, redată de dr. Georgeta Mercuţ într-o postare pe Facebook, distribuită de un alt medic, Mugur Riza:

„Confirm întru totul experienţa din spitalul în care soţul meu lucrează de peste 25 de ani, unde pentru o tomografie au fost necesare 3 ore şi plimbări între spitale cu lipsuri de tot felul.





De asemenea, am constatat lipsa de empatie a colegilor care ştiau că terapia care îi putea salva viaţa se face la Slatina şi nu au spus. În aceeaşi măsură, nu am cuvinte suficiente de mulţumire faţă de colegii slătineni foarte competenţi care au venit la spital în miezul nopţii pentru a-i administra, în ultimele minute, terapia salvatoare. Aici, tomografia s-a făcut în 5 minute. A fost o cursă contra cronometru în care am înţeles că în Craiova se poate muri cu zile pentru că medicii ocupă posturi nemeritate. Sănătate tuturor! Georgeta Mercuţ“.

Medicul Cornel Mercuţ, al cincilea pacient al unităţii de tromboliză de la Slatina

Unitatea de tromboliză care permite tratarea pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale, obţinând rezultate extraordinare dacă pacientul ajunge într-un interval optim de trei ore de la accidentul vascular, funcţionează la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina de aproximativ o lună, ca urmare a extinderii unui program disponibil până la începutul acestui an în mai puţin de 15 spitale din ţară. În acest interval, la Slatina au fost trataţi cu rezultate foarte bune cinci pacienţi, a declarat managerul SJU Slatina, Cătălin Rotea, medicul craiovean fiind cel de-al cincilea. Pacienţii, în vârstă de 71 ani, 73 ani, 75 ani, 81 ani şi, respectiv, 59 ani (medicul din Craiova), au plecat acasă pe propriile picioare, recuperarea fiind rapidă.

Medicul Cornel Mercuţ a fost adus la spitalul din Slatina în 14 august, fiind externat duminică, 18 august 2019. Tratamentul pentru un pacient aflat într-o asemenea situaţie costă aproximativ 3.200 lei, a mai precizat managerul Cătălin Rotea, fiind suportat din programul de Terapie Intensivă finanţat de Ministerul Sănătăţii.

