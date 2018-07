Managerul Spitalului din Craiova strânge mucurile de ţigară aruncate de medici. A cerut ajutorul Poliţiei ca să nu se mai fumeze în spital

Oricine a călcat pragul Spitalului de Urgenţă din Craiova ştie că aici există locuri unde se poate fuma fără probleme. La fiecare etaj, lângă ferestrele de pe holurile de la intrarea în secţii, în dreptul uşilor de evacuare sau chiar în unele cabinete medicale.





De-a lungul anilor, s-au mediatizat zeci de cazuri, inclusiv cu medici surprinşi cu ţigara aprinsă, s-au făcut nenumărate sesizări, dar degeaba. Oamenii continuă să fumeze la geam, fără ca cineva să-i tragă de mânecă. Deşi unitatea sanitară are angajat personal de pază. Zilnic, femeile de serviciu strâng ţigări aruncate prin toate colţurile.





Noul manager al Spitalului susţine că va reuşi să pună punct acestui capitol. "Am strâns singur mucurile de ţigară aruncate pe holurile de la intrarea în secţii, am luat scrumierele şi am anunţat pe toată lumea că nu voi tolera un astfel de comportament în spital. Am avut o discuţie şi cu poliţiştii Secţiei 2, cărora le-am cerut ajutorul pentru a face verificări şi a da sancţiuni celor care sunt prinşi că fumează. Le-am transmis inclusiv colegilor mei, cadrelor medicale ale spitalului, că se supun aceluiaşi regulament de ordine interioară", a declarat dr. Alin Demetrian, managerul Spitalului de Urgenţă din Craiova.