Iubitorii de porumbei din Craiova şi-au construit „voliere de 5 stele“ pe blocuri. Ce trebuie să facă acum cu adăposturile

Craioveanul Adrian Pârvan este un exemplu. Iubeşte porumbeii de când se ştie, are şi la ţară câteva sute, dar s-a gândit să aducă exemplare şi la blocul din cartierul Craioviţa Nouă unde locuieşte. Nu a vrut să-şi pună porumbeii într-o simplă volieră din sârmă şi a construit special pentru ei o căsuţă în toată regula. "Am investit cam 2000 de lei în construcţie şi am adus 12 porumbei", a declarat Adrian Pârvan.

Vecinii bărbatului sunt împărţiţi în două tabere. Unii spun că nu-i deranjează, alţii sunt supăraţi că nu li s-a cerut părerea. "Trebuia să ne întrebe şi pe noi, să semnăm dacă suntem de acord, nu construieşti ce vrei tu pe acoperişul blocului care este al tuturor locatarilor", au spus câţiva vecinii. De aceeaşi părere este şi Asociaţia de Proprietari. "Eu nu am crezut că nu fac ceva ilegal. Construcţia este deasupra apartamentului meu, nu înţeleg de ce să deranjeze pe cineva", a spus iubitorul de porumbei.

Sesizaţi, poliţiştii locali s-au deplasat la sfârşitul săptămânii trecute la faţa locului şi i-au cerut bărbatului să demoleze imediat construcţia. Aceeaşi somaţie au primit şi alţi iubitori de porumbei care sunt în aceeaşi situaţie. Amenda pe care o riscă poate sa ajungă şi la 2.000 de lei.