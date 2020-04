Iniţiativa lăudabilă a unui student pentru cel mai mare spital din Oltenia. „Astfel de oameni ne dau putere să mergem mai departe“

Radu Duţescu, în vârstă de 23 de ani, este student la Facultatea de Agronomie din Craiova. Mesajele medicilor l-au impresionat mult şi s-a hotărât să dea şi el o mână de ajutor. "M-am gândit că în aceste clipe fiecare trebuie să ajutăm cum putem. M-am inspirat de pe internet, din metodele chinezilor, am văzut că porţile dezinfectante sunt eficiente şi m-am hotărât să fac şi eu o astfel de poartă, cum se numeşte la noi", a declarat Radu Duţescu.





După ce a terminat rama de decontaminare, tânărul a sunat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova. "M-am bucurat tare mult când am auzit că au nevoie de aşa ceva. Imediat am dus-o la spital şi am montat-o. Toţi ar trebui să înţelegem că oamenii în alb sunt cei mai importanţi, că ei trebuie obligatoriu protejaţi în lupta cu coronavirusul", a mai spus studentul.





Cadrele medicale din Craiova au aplaudat iniţiativa tânărului. "Este impresionant să vezi astfel de tineri. Şi-a cheltuit propriii bani să ajute. Să ne ajute! Astfel de oameni ne dau putere să mergem mai departe", au declarat medicii.





Radu Duţescu a cheltuit 2.300 de lei pentru rama de decontaminare instalată la poarta spitalului de la Craiova, unde sunt trataţi bolnavii de COVID-19. "Poarta" permite cadrelor medicale să se dezinfecteze rapid pe toată suprafaţa corpului, fără a intra în contact cu suprafeţe contaminate.