Imagini de coşmar dintr-un cămin de bătrâni clandestin. Vârstnicii, ţinuţi în condiţii inumane: „Unii de la subsol nu au ferestre şi grup sanitar“

Imaginile din Căminul de Bătrâni din centrul oraşului sunt greu de descris. Oamenii sunt ţinuţi în condiţii improprii, mâncarea este depozitată în bidoane murdare, iar în frigiderele stricate sunt ţinute covoarele pline de urină. Curtea unde ar trebui ca bătrânii să aibă spaţii verzi, unde ar trebui să fie amenajate locuri pentru recreere arată ca un cimitir de fiare vechi.

În 2018, activitatea acestui cămin a fost suspendată. “Pe 22 martie 2018 s-a efectuat aici un control. Imediat şi a doua zi s-a suspendat activitatea acestui Cămin pentru că s-a constatat ca locaţia nu era autorizată sanitar, nici nu era în baza de date a DSP Dolj. Nimic nu s-a găsit atunci în regulă, începând cu serviciul de primire bătrâni, sectorul de cazare, de asistenţă medicală, spaţiile comune care ar fi trebuit să existe, sectorul alimentar, de spălătorie şi terminând cu spaţiul de recreere. Toate aceste sectoare erau necorespunzătoare, neigienizate, nu existau condiţii elementare de preparare a hranei”, a declarat dr. Valeria Andreescu, director DSP Dolj. „Nu ştiam că acest cămin mai funcţionează“

Timp de 2 ani, nimeni nu a mai verificat ce se întâmplă în spatele uşilor şi porţilor mizere din centrul oraşului. Jurnaliştii din Craiova, imediat ce au primit informaţia, au sesizat DSP. “Până acum, nu am primit nicio sesizare, nu ştiam că acest cămin mai funcţionează. Vom demara urgent o anchetă", a precizat Valeria Andreescu, director DSP Dolj.

Reprezentanţii instituţiei s-au deplasat, marţi, la Căminul de Bătrâni. Au fost nevoiţi să aştepte o jumătate de oră până când uşa le-a fost deschisă.

"Primele concluzii sunt revoltătoare. S-a constatat din nou că nu se respectă normele igienico-sanitare de funcţionare, că acest cămin funcţionează fără autorizaţie. Am găsit 22 de bătrâni. Spaţiul nu este dezinfectat, se folosesc substanţe expirate, camerele oamenilor sunt necorespunzătoare. Unii sunt ţinuţi la subsolul clădirii, nu au ferestre, nu au grupuri sanitare. Căminul nu are medic, nu are sală de tratament. Nimic nu este în regulă", a spus directorul DSP Dolj.

Prorietarii Căminului de bătrâni situat în apropierea ANAF şi Casei de Pensii din centrul Craiovei au primit o amendă în valoare de 40.000, iar DSP a dispus, de data aceasta, închiderea definitivă a unităţii. Cei 22 de bătrâni vor fi relocaţi în familie sau în alte centre medico-sociale. Rudele bătrânilor au declarat că nu ştiau că în cămin condiţiile sunt atât de rele.