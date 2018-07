Imaginea care ne face de râs în toată lumea. Barajul de la Drăgăneşti Olt s-a transformat într-o groapă de gunoi

Tone de gunoaie zac aruncate pe râul Olt. Ploile şi inundaţiile din ultimele săptămâni au adunat în drumul lor toate gunoaiele şi resturile, dar mai ales milioane de sticle sau ambalaje de plastic. Oamenii se plâng de mirosurile groaznice care vin de la deşeuri şi, uneori, de la animalele moarte ce plutesc pe apă săptămâni întregi.

"Vai de ţărişoara noastră"

Cei care trec prin zona Barajului de la Drăgăneşti Olt sunt şocaţi când văd groapa de gunoi. "Sunt din Oradea. Nu am văzut în viaţa mea atâta mizerie la un loc. Este trist ce se întâmplă. Ar fi trebuit acum, în momentul ăsta, să vedem zeci de oameni care să lucreze şi să cureţe zona. De ce atâta nepăsare, atâta dezinteres? Vai de ţărişoara noastră", a declarat Sandu Paraschiv.

Pescarii veniţi în zona Barajului de la Drăgăneşti Olt spun şi ei că, an de an, au fost aduse gunoaie la marginea râului, dar în acest an imaginile sunt greu de descris. "Noi am venit la pescuit, dar aşa ceva… Am mai văzut, dar ca în halul ăsta, nu… e inimaginabil. Ne facem de râs în toată lumea. Credeţi-mă, nu-mi găsesc cuvintele. Doamne, şi cât de urât miroase. Locul ăsta s-a transformat într-un focar de infecţie. Păcat!”, a declarat Virgil Corbu, pescar.

Ce spune Garda de Mediu

Autorităţile ridică din umeri. Mai mult, comisarii Gărzii de Mediu din Olt susţin că nu au primit nicio sesizare că la Barajul Drăgăneşti ar fi vreo problemă. „Cei de la Hidroelectrica ar trebui să cureţe zona. Responsabilitatea lor este. Noi am fost intr-un control la dumnealor şi ne-au spus că urmeaza să achiziţioneze un utilaj pentru curăţare, astfel încat să fie curăţată zona intr-un timp cat mai scurt. Utilajul vine cam în trei săptămâni. Oamenii se plâng, dar până acum nu ne-a făcut nimeni nicio sesizare”, a declarat Gheorghe Neacşu, comisar Garda de Mediu Olt.

Pe râul Olt există aproape 30 de lacuri de acumulare, toate în administrarea Hidroelectrica.