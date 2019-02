FOTO Cum a reuşit o craioveancă să „spargă“ piaţa mărţişoarelor cu rujuri, genţi şi pantofi din ciocolată

Adela Brăcău a iubit mereu ciocolata. Ideea de a-şi deschide un laborator unde să creeze adevărate obiecte de artă i-a venit anul trecut. „Cei doi copii au crescut, nu a mai fost nevoie să stau în permanenţă lângă ei, iar eu, fiind un om activ, m-am gândit să dau viaţă unui laborator de ciocolată. Mereu am încercat să creez figurine care să inspire“, a declarat Adela Brăcău.

Pentru perioada 1-8 Martie, craioveanca a dat viaţă unor produse inedite. În laboratorul de ciocolată de la Craiova, doamnele pot găsi tot felul de figurine: de la inimioare, trifoi, flori colorate până la pantofiori, gentuţe, sticluţe de parfum sau rujuri. Nu lipsesc nici produsele dietetice, din ciocolată neagră.





Nici domnii nu au fost uitaţi. Pentru ei au fost create maşinuţe din ciocolată, papioane sau cravate. Copiii se pot bucura şi ei de mărţişoarele dulci: ei pot primi tot felul de animale din ciocolată, fluturaşi, iar fetiţele se pot bucura chiar şi de pantofiori în mărime naturală. „Am creat pantofiori mărimea 30-32 şi fetiţele au fost extrem de încântate. Este o plăcere să-i vezi pe oameni că se bucură atunci când cumpără ceva de la tine“, a mai spus proprietara laboratorului.





Adela Brăcău spune că fiecare produs în parte se realizează cu multă răbdare şi dăruire. „Dacă nu eşti pasionat de ceea ce faci, nu poţi reuşi. Pe mine mereu m-au inspirat copiii mei. Pentru ei am creat la început tot felul de figurine... mai întâi din pastă de zahăr, apoi din ciocolată. Ideea unui laborator mă obseda tot mai mult, nu aveam bani pentru investiţie, dar am reuşit după ce am aplicat programul Start-up nation 2018“, a mai declarat Adela Brăcău.

Preţul unui mărţişor din ciocolată variază între 8 la 36 de lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: