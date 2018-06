FOTO O profesoară pensionară îi învaţă pe copii să meargă pe role: „Pasiunea pentru mişcare m-a menţinut în formă“

Fosta profesoară, acum în vârstă de 66 de ani, a predat timp de 25 de ani educaţie fizică la Timişoara, iar după o viaţă petrecută printre elevi a revenit în anul 2004 în oraşul natal, Bechet. Nu a vrut să renunţe nicio clipă la sport, aşa că a început să îi înveţe pe copiii din localitate să meragă pe rol din pasiune.

„Eu tot ceea ce fac în momentul de faţă este din pasiune şi nu am luat niciodată niciun ban de la copiii pe care i-am învăţat să patineze, să înoate sau să joace fotbal. Când sunt în mijlocul copiilor uit de absolut totul şi mă simt minunat, iar ei la rândul lor sunt fericiţi. Este important în ziua de astăzi să facă mişcare şi mă bucur că ei au înţeles acest lucru. După 25 de ani de activitate în Timişoara m-am întors acasă în oraşul natal şi am continuat să fac ceea ce ştiu cel mai bine şi cred că am reuşit“, a povestit Marga Glăvan.

Fosta profesoară îi învaţă pe copii să meragă pe role

Marga Glăvan îşi petrece cea mai mare parte a timpului pe rol, iar zilnic merge să îşi bea cafeaua de dimineaţă, să facă cumpărături sau să să îşi plătească facturile numai pe patine. Fosta profesoară susţine că la vârsta de 66 de ani se simte exact ca la 30 şi acest lucru se datorează faptului că face mişcare în fiecare zi. „Zilnic cred că fac aproximativ 50 de kilometri pe role şi mă simt foarte bine. Pasiunea pentru mişcare, dar şi activităţi în aer liber m-au menţinut în formă şi am încercat să le arăt şi celor din jur cât de important este să facem mişcare“, a mai declarat fosta profesoară.

Marga Glăvan a precizat că mişcarea este extrem de importantă

Copiii sunt cei mai încântaţi de orele predate de fosta profesoară de educaţie fizică şi au povestit că mersul pe role este la fel ca şi mersul pe bicicletă, odată ce l-ai învăţat nu mai vrei să renunţi. „La început a fost greu, dar acum, după patru luni de mers pe role, totul este simplu. Îmi place că am învăţat repede şi că acum mă descurc foarte bine. Doamna profesoară ne-a spus că este mai important să facem mişcare decât să stăm toată ziua cu telefonul în mână. A avut răbdare cu noi şi ne-a explicat exact ceea ce avem de făcut“, a declarat Denis.

Copiii sunt încântaţi de faptul că au învăţat să meragă pe role

Fosta profesoară în vârstă de 66 de ani a mai povestit că prima dată a ajuns pe role în Bechet în anul 1996, iar atunci oamenii au crezut că este extraterestru. „Am venit de la Craiova la Bechet pe role în anul 1996 şi pe drum i-am cerut unei femei cu o găleată de apă să îmi dea şi mie un pahar să beau şi a luat-o la fugă pentru că a crezut că sunt extraterestru. Oamenii s-au obişnuit acum cu mine şi cu ceea ce fac eu şi nu mai sunt privită ca o ciudată“, a mai declarat Marga Glăvan.

Oamenii din oraşul Bechet susţin că apreciază faptul că lucrează din pasiune cu copiii. „Este un lucru foarte bun ceea ce fac şi este important pentru că în ziua de astăzi populaţia din România se îngraşe din ce în ce mai mult şi are nevoie de mişcare“, a declarat un locuitor din oraşul Bechet.