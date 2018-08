FOTO Gazonul de pe „Ion Oblemenco“ a ieşit din garanţie şi arată jalnic. Jucătorii se plâng de brazdele de pământ uriaşe

La fiecare partidă disputată pe arena „Ion Oblemenco”, fotbaliştii au acuzat starea proastă a gazonului. Aproape că nu a existat meci în care spectatorii să nu vadă cum sar brazde uriaşe de pământ, după doar câteva minute de joc. Problema este că gazonul a ieşit din garanţie, iar întreţinerea a intrat exclusiv în grija Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova (RAADPFL). Iar Regia trebuie să găsească acum specialişti care să ştie cum se îngrijeşte un gazon. Nimeni nu poate garanta, în acest moment, cum se va prezenta terenul la următoarele meciuri.

Ce spuneau oficialii la început

Arena din Craiova posedă cea mai bună suprafaţă de joc din România. Terenul are cele mai moderne echipamente de întreţinere: sistemul de lumini este combinat cu 19 aspersoare aduse din America, tehnologie 2016, dar şi cu sisteme de aerisire artificială. În plus, pe stadion există 30 de kilometri de ţeavă de încălzire, care şerpuieşte pe dedesubtul ierbii. Toate utilajele sunt omologate şi recomandate de UEFA. Există şi softuri care oferă informaţii în timp real despre umiditatea terenului, temperatura acestuia, intensitatea luminii şi nivelul de oxigen din sol. Prin programul respectiv, se poate focaliza orice imagine dorită până la cele mai mici detalii ale ierbii. Stadionul nu are doar cel mai bun, ci şi cel mai întins gazon dintre echipele din România. Asta spuneau oficialii în momentul în care gazonul a fost adus la Craiova.





"Aveţi gazon bun, mentenanţa trebuie făcută bine"





”Aveţi cel mai bun gazon din ţară, dar cu această calitate vine şi o mare responsabilitate. Vorbim despre un tip de gazon foarte pretenţios, iar mentenanţa trebuie făcută foarte bine. Dacă sistemele de avertizare îţi spun că astăzi ai o problemă la gazon, atunci ea trebuie tratată chiar în acea zi. Amânarea poate duce la creşterea enormă a costurilor de tratament sau chiar la moartea gazonului. De aceea este bine să existe permanent un buget de mentenanţă gata aprobat, pentru a nu se pierde timp ulterior cu aceste proceduri, cum s-a întâmplat pe mai multe arene din ţară”, declara în 2017 Mircea Crăciun, managerul Eco Garden Construct, firma care s-a ocupat până acum de îngrijirea gazonului.





De-a lungul timpului, însă, problemele nu au întârziat să apară. Şi au fost atât de mari încât, la un moment dat, autorităţile se gândeau să schimbe gazonul, dar cheltuielile ar fi fost mult prea mari, 200.000 de euro, aşa că ideea a fost abandonată.





Foto Facebook/Tzeapa de Craiova

După ce toată presa a criticat dur starea jalnică a gazonului de pe arena craioveană, Compania Naţionala de Investiţii (CNI) a emis, la rândul său, un comunicat: „Având în vedere numeroasele articole apărute în presa privind situaţia gazonului pe stadionul „Ion Oblemenco”, CNI face următoarele precizări: Gazonul a fost montat în toamna anului 2017.







Ulterior instalării acestuia, suprafaţa de joc a întrunit, în urma testării cu aparatura omologată FIFA/UEFA, un punctaj suficient încât să ajungă la categoria D, categoria E fiind maximul posibil. Structura constructivă a suprafeţei de joc din gazon natural respectă proiectul şi standardele europene FIFA/UEFA pentru terenuri de iarbă naturală şi condiţiile EURO 2020, conform specificaţiilor contractuale asumate. În scopul asigurării mentenanţei, cât şi a utilizării optime a instalaţiei de fotosinteză, constructorul a încheiat un contract de asistentă tehnică, cu societatea SGL B.V. din Olanda, mentenanţa asigurată printr-un soft specializat. Precizăm faptul că această societate are sub supraveghere stadioane de renume din Europa, ca de exemplu: Allianz Arena, Borusia Dortmund, Paris Saint Germain, Manchester City, şi nu numai. Pentru monitorizarea gazonului de pe stadion sunt montaţi senzori si camere de supraveghere, care urmăresc temperatura, umiditatea, expunerea la razele solare ale gazonului. Pe baza informaţiilor primite se stabileşte un program de mentenanţă inclusiv a utilizării optime a lămpilor de fotosinteză.”

RAADPFL răspunde, de acum, de starea gazonului

Garanţia pe care a asigurat-o constructorul până acum a expirat în urmă cu aproximativ două luni, iar responsabilitatea întreţinerii gazonului a intrat în sarcina municipalităţii. RAADPFL Craiova a fost desemnată să se ocupe de terenul de pe "Ion Oblemenco".

Ultimul meci, însă, disputat pe "Ion Oblemenco" a atras noi critici. Şi asta pentru că la partida dintre Universitatea şi RB Leipzig, din manşa a doua a turului trei preliminar din Liga Europa, nu doar brazdele de pământ săreau din gazon, a apărut şi un strat consistent de nisip la rădăcina firelor de iarbă. Conducerea Regiei spune că nu a făcut altceva decât să respecte caietul de sarcini, însă mai dă vina şi pe căldură, dar şi pe perioadele de exploatare a gazonului, care nu ar coincide cu cele din cartea tehnică. „Noi am făcut fix ce a spus consultantul. În august este însă o perioadă critică pentru toate gazoanele din ţară, este căldură, apare şi efectul de seră… Pentru că suntem în procedură de achiziţie a serviciilor de consultanţă, ne-am consultat acum este cei care se ocupă de gazonul de pe Arena Naţională. Noi am tratat gazonul aşa cum spune caietul de sarcini, aşa cum este trecut în cartea tehnică. Acolo sunt specificate ce operaţiuni trebuie făcute şi în ce perioade. Problema este că perioadele actuale de exploatare a gazonului nu corespund cu ceea ce scrie în cartea lui tehnică. Eu cred că de luna viitoare gazonul va arăta mai bine, îşi va reveni. Noi facem tot ce se poate. O echipă a rămas la lucru de joi noapte, imediat după meci, şi se lucrează şi astăzi (vineri, n.r.) la gazon“, a explicat, pentru GdS, Aurelia Filip, directorul RAADPFL Craiova.