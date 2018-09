FOTO Cum se eliberează reţetele medicale la Craiova: neştampilate şi neparafate. „Doctorul care emite astfel de acte nu-şi respectă pacientul“

Conform legii, pacienţii internaţi în spitalele din România nu mai sunt nevoiţi să scoată bani din buzunar pe perioada spitalizării. Dacă unitatea sanitară nu are un anume medicament, se poate elibera o reţetă, pacientul îşi cumpără doctoriile, dar are dreptul să le deconteze, ulterior, la casieria spitalului. Ce se întâmplă, însă, în momentul în care medicul eliberează reţeta neştampilată şi neparafată sau când îi spune verbal ce să cumpere? Ambele situaţii se întâlnesc la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cea mai mare unitate medicală din Oltenia. Cei mai mulţi dintre pacienţi nici măcar nu ştiu că-şi pot recupera banii.







Ce a explicat Ministrul Sănătăţii la Craiova





"Orice pacient internat într-un spital public din România are dreptul, dacă medicul curant îi recomandă un medicament suplimentar, pe care spitalul nu-l are, sau un material sanitar ori orice alt obiect care ţine de exercitarea actului medical şi dovedeşte cu chitanţă şi factură că acel produs a fost cumpărat în perioada zilelor de spitalizare, să-şi recupereze banii. Spitalul este obligat să-i returneze acea sumă, indiferent de valoarea ei şi fără o limită de timp. Nicăieri în lege nu se stipulează că s-ar prescrie obligaţia spitalului, că există o sumă limită sau orice altceva... Ca să explic mai bine, omul se duce în spital şi medicul îi spune că nu are ampicilină, din varii motive, nu există contract, s-a terminat, şi te roagă să cumperi. Pacientul, după ce este externat, merge la spital cu biletul de ieşire în copie şi cu o cerere în care spune: «Stimate domnule manager, vă rog a-mi deconta suma de..., cheltuită pentru achiziţionarea de medicamente la cererea medicului curant, în perioada de..., iar unitatea trebuie să-i returneze banii»", a declarat ministrul Sorina Pintea, în timpul vizitei făcute la Craiova în timpul săptămânii trecute.





Legea este clară, numai că, la Craiova, mulţi medici nu se mai obosesc să completeze reţete sau, dacă o fac, nu le ştampilează şi parafează. Într-un asemenea caz, intervin două situaţii. Prima: medicul omite, din neatenţie sau nepăsare, sa-şi pună parafa pe tratamentul indicat, dar trece medicamentele recomandate în foaia de observaţie. În acest caz, pacientul îşi poate deconta produsele cumpărate. A doua situaţie este în detrimentul bolnavului pentru că nu va mai putea deconta nimic la casieria spitalului. Dacă doctorul curant nu trece în foaia de observaţie medicamentele indicate spre cumpărare, pacientul nu poate demonstra că ceea ce a luat de la farmacie i s-a şi cerut.





Ce trebuia să facă managerul Spitalului de Urgenţă Craiova şi nu a făcut





Când a fost la Craiova, Sorina Pintea a fost informată de ziarişti că unii medici recomandă chiar şi paracetamol injectabil pe reţete neştampilate şi neparafate. "Acest document nu este unul de decontare. Documentul de decontare este bonul fiscal de la farmacie, pe care (pacientul, n.r.) îl ataşează la cererea respectivă. Acum depinde şi de procedura spitalului, pentru că unele spitale spun că trebuie să-şi asume reţeta medicul şef de secţie", a explicat ministrul sănătăţii. La Craiova, însă nu se ştie care-i "procedura spitalului" şi tocmai de aceea ministrul Pintea i-a spus managerului: "Alin, te rog, procedura să fie pe site-ul spitalului, astfel încât să nu existe discuţii". Alin, managerul Alin Demetrian, cel mai probabil, nu a înţeles cât de important este ca pacienţii să fie informaţi având în vedere că au trecut 5 zile de când ministrul i-a dat o sarcină, chiar în faţa prese,i şi nu a dus-o la îndeplinire. Ultimul anunţ pe site-ul spitalul a fost postat în urmă 3 luni.





"Medicul care emite o reţetă neparafată nu-şi respectă pacientul"





Profesorul universitar doctor Florin Bădulescu, şeful secţiei de oncologie de la Craiova, speră ca eliberarea de reţete neparafate să nu fie o practică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. "Medicul care emite astfel de reţete are un anume grad de superficialitate sau nu-şi respectă pacientul Dacă-l respectă, îi spune: ˝domnule, e un medicament, este ieftin, nu-l am în secţie acum, vă rog frumos cumpăraţi-l şi vi se decontează˝. Trebuie să-ţi asumi tot ceea ce faci. Când nu are un anume medicament, medicul este obligat să precizeze în foaia de observaţie că farmacia spitalului nu-l are şi atunci eliberează reţeta cu plată pe care trebuie, în mod normal, să treacă inclusiv numărul foii de observaţie, parafa şi ştampila, nu mai vorbesc. Astfel, bolnavul când se întoarce cu reţeta şi bonul fiscal are tot dreptul să-şi ceară banii înapoi", a declarat prof.univ.dr Florin Bădulescu.