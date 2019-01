FOTO Craiova devine campioană la gropi. Cum arată străzile în realitate şi cum figurează de fapt în actele Primăriei. „Vouă chiar nu vă e ruşine deloc?“

Autorităţile craiovene par să nu mai facă faţă asaltului de sesizări atunci când vine vorba de asfaltarea străzilor. Unele dintre ele sunt pietruite, altele sunt acoperite de pământ, dar toate au în comun gropile. Oamenii îi invită în cartierele lor pe cei care conduc oraşul.

"Să vină în cartiere, să dea câteva ture cu maşina sau să meargă pe jos prin bălţi sau noroi. Să vadă ce trăim noi zilnic", au scris oamenii pe Facebook.

Mulţi internauţi au povestit, însă, ce au păţit când au mers la Primărie să ceară ajutor. "Multe din străzile cu gropi, la primărie sunt trecute ca fiind asfaltate, dacă mergi la ei zic ca nu este adevărat"...



"Am fost la Primărie să le spun să facă ceva că nu mai rezistăm. Şoc! Strada mea figurează ca fiind asfaltată"..."La fel am păţit. Noi suntem, însă, mai <<şmecheri>>, figurăm şi cu trotuar "... "Am ajuns să-mi fie groază când trebuie să plec sau să mă întorc acasă. Suntem de râsul lumii. Vouă chiar nu vă e ruşine deloc? Ne putem numi noi oraş civilizat?", au comentat craiovenii pe mai multe conturi de socializare.