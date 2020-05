Fermierii români care-şi polenizează roşiile cu bondari: „Producţia este cu 20% mai mare, iar pierderile sunt zero“

Şi Cosmin Dragu, în vârstă de 26 ani,inginer agronom, a ales şi el aceeaşi metodă pentru polenizarea roşiilor. "Anul acesta am plantat 4000 de fire de roşii. Am adus 50 de bondari din Olanda şi am început polenizarea. Producţia de tomate este cu aproximativ 20 la sută mai mare, iar pierderile sunt zero pentru că bondarii ajută planta să nu-şi piardă deloc florile", a declarat Cosmin Dragu.

Preţul unui stup de bondari este în jur 250 - 300 de lei.



Specialiştii spun că pentru polenizarea eficientă a tomatelor se recomandă utilizarea a 4-6 stupi/ hectar, iar la fiecare 3-4 săptămâni introducerea altor 4 stupi. Metoda este extrem de avantajoasă întrucât polenizarea este garantată la o singură vizită, bondarii sunt activi pe orice vreme, însorită sau întunecată.

Zeci de fermieri din Dolj spun că au descoperit în ultimii ani eficienţa polenizării naturale. "Prin folosirea acestei metode, legumele sunt mult mai gustoase, cresc mai repede şi mai sănătos", spune Iulian Badea, un fermier din localitatea doljeană Işalniţa. Producţia de tomate a ferimierului a şi fost promovată de Direcţia pentru Agricultură Dolj.