EXCLUSIV Declaraţia dată procurorilor de poliţistul care a vorbit ultima dată cu Alexandra Măceşanu la telefon: „Se mai auzeau nişte voci“

Rechizitoriul întocmit în ziua de 10 ianuarie 2019 conţine şi declaraţia ultimului om care a vorbit cu Alexandra Măceşanu, respectiv comisarul Constantin Tudor Pistol, ofiţer de poliţie din cadrul Poliţiei mun. Caracal - Biroul de Investigaţii Criminale.

De când a izbucnit scandalul, poliţistul a refuzat să facă vreo declaraţie publică. Ceea ce a intrigat, însă, cel mai mult opinia publică a fost că Pistol nu i-a contactat nici măcar pe părinţii Alexandrei să le povestească ce a vorbit cu copilul lor.





În privinţa comisarului Pistol au existat numeroase suspiciuni , iar principala întrebare care a rămas fără răspuns a fost următoarea: de ce nu a dispus ca Alexandra să fie căutată în cartierul Bold şi a trimis echipajele de poliţie în cartierul vecin? Suspiciunile erau întărite şi de faptul că ofiţerul a locuit mult timp chiar în cartierul Bold, nu foarte departe de casa lui Gheorghe Dincă. De altfel, în declaraţia dată în faţa procurorilor recunoaşte că el cunoştea foarte bine zona şi de aceea a şi cerut să vorbească el cu fata care striga ajutor.

Nici declaraţia dată în faţa procurorilor nu lămureşte, însă, ce s-a întâmplat exact. Deşi Alexandra a indicat la început cartierul Bold (locul unde de altfel se şi afla), lui Pistol i-ar fi spus altceva. Mai mult, comisarul recunoaşte că în momentul în care vorbea cu fata se auzeau câinii, dar şi "nişte voci". Din cele consemnate de procurorii DIICOT nu reiese că Pistol a întrebat-o pe Alexandra dacă ea crede că mai este cineva în preajmă, iar despre vocile pe care le auzea, a spus doar atât: "posibil erau de la un televizor", fără să menţioneze dacă a întrebat-o pe fată dacă este aşa sau se înşela.

Redăm mai jos declaraţia poliţistului Pistol referitoare la discuţia telefonică pe care a avut-o cu Alexandra Măceşanu:

"În data de 25.07.2019 trebuia să încep programul la ora 16:00 conform planificării, însă la orele 10:30 m-am întâlnit şeful de atunci al Poliţiei Caracal, comisar şef Mirea Nicolae care mi-a spus că va urma să mă contacteze şeful postului de poliţie Dobrosloveni, ag. şef Bleja Lucian, care efectua verificări cu privire la o minoră dispărută, nu mi-a spus din ce dată şi era interesat de vizionarea imaginilor din magazinul LIDL situat pe str. Bucureşti din Caracal întrucât avea o informaţie din care rezulta că fata ar fi fost cu o seară în acest magazin.



Am purtat o discuţie telefonică cu şeful de post care mi-a spus că se afla în drum spre LIDL împreună cu un membru al familiei minorei şi i-am indicat drept persoană de contact agentul de pază care avea acces la sistemul de supraveghere, stabilind ca ulterior să mă contacteze şi să vedem ce putem face pentru a clarifica dispariţia.



În jurul orei 11:30 am mers în sediul poliţiei în biroul unde se afla sinsp. Fir Mihai Alexandru împreună cu alţi colegi printre care Bâcă Sorin şi Neagoe Florentin. Acolo am văzut că sinsp. Fir vorbea la telefon cu o fată care îi explica că este sechestrată într-o casă. Am asistat puţin la discuţie şi ştiind că sinsp. Fir Mihai nu cunoaşte foarte bine zona, i-am făcut semn să îmi dea telefonul pentru a discuta eu personal cu tânăra.



Înainte de a prelua telefonul de la Sinsp. Fir, am reţinut că fata spunea că ar fi într-un imobil situat pe str. Antonius Caracalla nr. 9, unde eu ştiam că sunt numai blocuri. Am preluat telefonul şi am întrebat-o dacă este fata dispărută din com. Dobrosloveni, iar aceasta mi-a confirmat că ea este. Nu-mi amintesc să-mi fi spus cum o cheamă. Fata părea speriată, spunea că este legată. Am încercat să o calmez pentru a discuta şi i-am adresat mai multe întrebări pentru mă elucida cu privire la sesizarea ei. În timpul discuţiei, fata mi-a spus că a fost luată la ocazie din com. Dobrosloveni, iar când a ajuns în oraş, în zona Liceului Mihai Viteazul, şoferul autoturismului a intrat peste ea în spate, a împachetat-o legând-o la mâini şi la ochi, apoi a dus-o într-o casă unde şi-a bătut joc de ea. Ca urmare a insistenţelor mele, mi-a confirmat că a fost violată şi că se află într-o magazie sau debara din acea curte, legată de un pat, la mâini şi la picioare. Nu reţin dacă mi-a spus cu ce era legată.



Am mai întrebat-o dacă îmi poate descrie unde se află, ce vede? Mi-a răspuns că vede în curte un brad, un nuc, o platformă gen remorcă cu fier vechi sau de fier vechi şi că imobilul are un gard din tablă vopsit cu roşu. Mi-a spus când a fost luată cu maşina că ea crede că se află în apropierea liceului întrucât de unde a fost împachetată nu a mai mers mult, făcând una-două curbe până când a ajuns în curtea respectivă. Tot atunci a precizat că este posibil să se afle în cartierul Protoşeni din apropierea liceului.



Am întrebat-o dacă are reţea de internet pe telefon şi mi-a răspuns că nu are pentru că este un telefon vechi. Am întrebat-o dacă are ferestre în partea opusă curţii şi mi-a spus că este o fereastră dar nu poate să ajungă la ea. Am cerut aceste detalii pentru a o îndruma să iasă din casă întrucât mi-a spus că este legată şi nu poate ieşi afară deoarece sunt câini lupi dezlegaţi. Precizez că pe fundalul discuţiei se auzeau cum lătrau câini şi se mai auzeau nişte voci, posibil de la un televizor. Pe timpul discuţiei, fata a afirmat că se aud câinii lătrând şi m-a întrebat dacă venim noi sau vine el.



Am cerut fetei să-mi descrie maşina şi bărbatul care o luase, iar aceasta mi-a spus că maşina este un autoturism de culoare gri, nu cunoaşte marca sau numărul de înmatriculare dar a spus că sigur nu este Logan. Despre bărbat a afirmat că are burtă, este gras, are 50 de ani şi ochii albaştrii, nu mi-a dat alte semnalmente. În acest timp am făcut semn colegilor şi am plecat din sediu în direcţia cartierului Protoşeni, însă s-a întrerupt legătura după ce am ieşit din sediu.



Precizez că am întrebat-o pe fată unde este bărbatul şi mi-a spus că a plecat la farmacie să-i cumpere o cremă pentru a-i vindeca rănile provocate la mâini când a legat-o".

În continuarea declaraţiei, comisarul Pistol a povestit cum au încercat poliţiştii din Caracal s-o salveze pe Alexandra Măceşanu şi nu au reuşit.