Europarlamentarul Marinescu, după ce premierul Dăncilă a anunţat că nu mai sunt bani pentru spitale regionale. „E inadmisibil ce au făcut aceste doamne“

Pentru situaţia actuală, Marian Jean Marinescu le consideră vinovate pe Viorica Dăncilă şi pe Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene.





De-a lungul timpului, europarlamentarul Marian Jean Marinescu a făcut numeroase interpelări pe tema spitalelor regionale, în condiţiile în care una dintre unităţile medicale urma să fie construită la Craiova.





Marinescu a declarat că s-a adresat în scris Comisiei Europene şi Ministerului Sănătăţii şi că a livrat în România soluţiile pentru accesarea directă a fondurilor pentru spitalul Regional Craiova, care ar fi fost ignorate.







“Ceea ce au făcut aceste doamne oamenilor, cetăţenilor acestor ţări, contribuabililor este inadmisibil. Am spus-o şi înainte de campania electorală, şi în timpul campaniei, şi voi continua să spun că nu avea cum să se facă ceva dacă în bugetul judeţului şi al Guvernului nu sunt alocate co-finanţările naţionale pentru proiectul spitalului. Au fost doar minciuni. Ar trebui să plece acasă şi să-i lase pe alţii. Poate alţii se pricep mai bine la absorbţia fondurilor europene. Soluţia este simplă şi era simplă. Trebuie schimbat beneficiarul. Trebuia schimbat Ministerul Sănătăţii cu administraţiile judeţene, dar nu au vrut să facă. Nici nu ştiu ce este. Rea voinţă, prostie, indolenţă? Mă voi adresa săptămâna viitoare atât ministrului Sănătăţii, cât şi Comisiei Europene şi, nu în ultimul rând, premierului României. Craiova are nevoie de spital regional, Oltenia are nevoie de spital regional”, a declarat europarlamentarul Marian Jean Marinescu.







Viorica Dăncilă a declarat marţi seara, 18 iunie, că a avut o discuţie pe acest subiect cu comisarul European Corina Creţu.





"Am avut o discuţie cu doamna comisar european Corina Creţu, la Guvern, legată de cele trei spitale regionale, pentru mine ca premier, pentru Guvernul României era foarte important sa avem cele trei spitale. Pentru cele trei spitale a fost alocată suma de 150 milioane euro. Toată documentaţia a fost 130 milioane de euro. Un spital este evaluat la 460 milioane euro. Trei spitale se duceau la un miliard şi ceva de euro. Statul roman nu işi permite. Atât au costat. Am vorbit cu doamna Corina Creţu ca din suma rămasă să facem studii de fezabilitate, documentaţia şi în următoarea proiecţie bugetară să accesăm cele 460 milioane de euro", a declarat Viorica Dancilă.







După această declaraţie, comisarul european Corina Cretu sustine a reacţionat imediat şi a menţionat că nu a mai vorbit cu Dăncilă pe tema acestui subiect de la începulu mandatului. "Am vazut si eu poziţia doamnei prim-ministru, dânsa se referea la o discuţie pe care, într-adevăr, am avut-o la Palatul Victoria în data de 18 februarie 2018. Este vorba de o discuţie pe care am avut-o la începutul mandatului său. După acea întâlnire, am spus public că mă îngrijorează foarte tare stadiul intârziat al celor trei spitale regionale. Am discutat atunci diferitele posibilităţi", a declarat Corina Creţu, joi, în cadrul unei conferinţe de presa..





Conform programului de guvernare, PSD a promis că va începe construcţia spitalelor regionale din Cluj, Craiova şi Iaşi în anul 2017.



