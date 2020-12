De aceea, Organizaţia Judeţeană a PSD le propune alegătorilor doljeni o echipă a performanţei dovedite, pentru care vorbesc faptele.

Structura locurilor eligibile de pe listele pentru Senat şi Camera Deputaţilor reflectă şi la alegerile parlamentare din 2020 principii de la care PSD Dolj nu s-a abătut niciodată: o justă reprezentare a femeilor; promovarea oamenilor care au arătat că ştiu să lucreze ca o echipă unită şi să lupte pentru a aduce fondurile necesare dezvoltării judeţului; un echilibru între exponenţii cu remarcabilă experienţă şi suflul proaspăt al generaţiei tinere.

„PSD înseamnă, în primul rând, performanţă, şi de aceea veţi găsi şi de această dată pe listele Organizaţiei Judeţene Dolj pentru Parlamentul României oameni care au confirmat în domeniile lor, profesionişti incontestabili, care vor şti să reprezinte cu adevărat interesele comunităţilor locale şi să le acorde primarilor tot sprijinul de care au nevoie pentru realizarea principalelor investiţii. PSD înseamnă seriozitate şi de aceea venim în faţa dumneavoastră cu un program de guvernare complet, coerent, cu măsuri şi termene certe. PSD înseamnă demnitate şi de aceea ne-am asumat să le redăm românilor locurile de muncă pierdute în ultimul an, să le readucem siguranţa unor venituri decente şi a unui trai bun. Timp de un an, siguranţa, demnitatea, speranţele, ţara v-au fost confiscate. Dar, de duminică, PSD va reda România românilor!“, a declarat deputatul european Claudiu Manda, preşedintele PSD Dolj.

Lideri din administraţie pentru Senatul României

La Senat, lista PSD este deschisă de Ion Prioteasa, care timp de 4 mandate a deţinut funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj. Dincolo de experienţa vastă în administraţia publică, dincolo de performanţele în accesarea fondurilor europene, Ion Prioteasa a dovedit că ştie să reprezinte şi judeţul, şi România la cele mai înalte niveluri, fiind pentru 12 ani membru al Comitetului European al Regiunilor.

Îl secondează pe lista pentru Senat Mihail Genoiu, fost viceprimar, primar şi, în prezent, administrator public al municipiului Craiova. A demonstrat spirit de echipă, dar şi rigurozitate „nemţească“ în dezvoltarea oraşului, fiind, aşa cum se descrie, adeptul respectării legilor, dar şi cel mai aprig contestatar al acestora, atunci când nu servesc intereselor celor mulţi. Este hotărât ca, alături de colegi, să-şi pună în valoare întreaga experienţă acumulată în administraţie, în beneficiul comunităţilor.

PSD poartă vocea tinerilor în Parlament

Primul loc pe lista pentru Camera Deputaţilor este ocupat de Alexandra Presură, care, în pofida tinereţii, a confirmat deja în administraţie, ca director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova“ şi consilier judeţean, dar şi în forul pentru care candidează, unde timp de un mandat a contribuit la o întreagă serie de proiecte legislative, precum legea salarizării, încurajarea antreprenoriatului, susţinerea agriculturii sau iniţiative pentru tineret.

Pe poziţia secundă, Iulian Badea, economist şi antreprenor de succes, este dovada că politica Partidului Social Democrat atrage tot mai mulţi tineri, iar PSD rămâne formaţiunea care promovează valoarea indiferent de numărul anilor. Deviza sa: „Vin din rândul tinerilor, voi lucra printre tineri, în beneficiul tinerilor!“

Cunoscuta avocată Laura Vicol candidează pe listele Organizaţiei Judeţene Dolj pentru Camera Deputaţilor şi spune că a ales PSD deoarece este partidul rămas cel mai aproape de oameni, iar parcursul european al României a fost stabilit şi dus la îndeplinire de guvernele acestuia.

Locul al patrulea îi revine unei alte tinere social-democrate care a pornit din administraţia locală către Parlamentul României. Eliza Peţa-Ştefănescu a condus una dintre cele mai importante regii din subordinea Primăriei Municipiului Craiova, iar în ultimii 4 ani, ca deputat, a lucrat alături de colegii din PSD pentru a implementa şi a aduce în actualitate proiecte de lege esenţiale pentru cetăţeni.

Pe poziţia a cincea îl găsim pe Cosmin Durle, un bun cunoscător al necesităţilor şi aşteptărilor pe care le au comunităţile locale, prin prisma activităţii sale de consilier judeţean şi administrator public al municipiului Craiova, dar şi al judeţului Dolj. S-a implicat astfel în derularea unor mari investiţii realizate pe plan local şi doreşte să susţină iniţiativele viitoare din calitatea de deputat.

„Cred în echipa PSD, avem oameni extrem de bine pregătiţi, tineri valoroşi, persoane cu experienţă care, în Parlamentul României, vor aplica Programul de Guvernare al PSD, ce are în centrul lui cetăţeanul! Încheiem un mandat cu realizări importante pentru români: am demarat lucrările la Drumul Expres Piteşti - Craiova, am crescut pensiile, salariile, am dublat prestaţiile sociale ale persoanelor cu handicap, am scăzut şomajul, am generat o creştere economică de 5 %, ceea ce ne-a plasat pe primul loc în Uniunea Europeană. Vă rog să ieşiţi la vot duminică şi să susţineţi echipa PSD!“