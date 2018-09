„Drumul morţii“ de la Pieleşti, încă o victimă. Este al treilea om care moare în această zonă, în doar câteva zile

Ultimul accident pe DN 65, în zona localităţii doljene Pieleşti, a avut loc joi seara. Un bărbat de 62 de ani, din Craiova, care conducea o maşină marca Volkswagen, dinspre Craiova către Balş, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi a lovit în plin un TIR, înmatriculat în Prahova. Şoferul maşinii a fost resuscitat minute în şir, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el.





Este zona unde se întâmplă frecvent accidente. De-a lungul timpului, aici şi-au pierdut viaţa copii, tineri, bătrâni, fraţi şi chiar familii întregi. Acesta a şi fost motivul pentru care, pe o porţiune de drum, în această zonă, s-au montat la sfârşitul anului trecut separatoare de sens. "Pe DN 65 au existat foarte multe accidente, multe dintre ele soldate cu decese, şi de aceea am luat decizia de a monta separatoare de sens New Jersey, în zona Pieleşti şi în zona Pădurea Sarului. Aproape mereu, cauza producerii accidentelor a fost pătrunderea unui autovehicul pe contrasens, dar aceste separatoare de sens vor oferi o siguranţă în plus participanţilor la trafic, pentru că ele nu pot fi rupte nici măcar de un tir. Sperăm ca prin montarea acestor parapeţi să salvăm cât mai multe vieţi", spunea directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu.





În ciuda acestei măsuri, în ciuda restricţiilor de viteză din zonă, drumul care trece pe lângă localitatea Pieleşti pare blestemat. Doar în luna septembrie, în aceeaşi zonă, au mai murit doi oameni: un biciclist de 76 ani, lovit de un Opel, şi un cetăţean turc, în vârstă de 56 ani, spulberat de un Range Rover.