De ce nu trebuie să aruncăm zaţul de cafea: „Am făcut mai multe experimente şi am găsit soluţiile perfecte“

Adina Ciubotea este o tânără de 26 de ani, din Craiova, pasionată de domeniul naturist. „Am citit foarte mult despre zaţul de cafea şi cred că este o soluţie foarte bună pentru rezolvarea multor probleme.Am făcut mai multe experimente şi am găsit soluţiile perfecte”, a declarat Adina Ciubotea.

Tânăra spune că zaţul de cafea trebuie păstrat în anumite condiţii. „Vă spun cum procedez eu. Din 3 în 3 zile, pun zaţul de cafea pe care l-am strâns într-un vas să se usuce în cuptor, pe o hârtie de copt. Atenţie, trebuie uscat, nu ars. Pun zaţul într-un borcan foarte curat şi îl ţin la temperatura camerei”, explică Adina.

Tânăra spune că o dată pe săptămână „hrăneşte” florile cu zaţ de cafea. „Efectul extraordinar l-am descoperit într-o toamnă când mi-am cumpărat nişte tufănele. Erau superbe în casă, dar umplusem camera de musculiţe. Am încercat cu oţet, mi-a spus o prietenă că merge şi cu ceapă să îndepărtez insectele, dar nimic nu a avut efect. Mi-am udat cu grijă florile şi, după o jumătate de oră, am presărat în ghiveci zaţ de cafea în ghiveci. Am procedat aşa în fiecare dimineaţă şi am scăpat definitiv de musculiţele enervante. În ghivecele unde aveam flori de apartament, am amestecat zaţul de cafea cu coji de ouă şi compoziţia am folosit-o ca îngrăşământ”, a declarat craioveanca.

Adina Ciubotea spune că foloseşte zaţ de cafea şi în bucătărie. „Înainte, bunicii noştri foloseau tix, eu folosesc zaţ. Când vreau să spăl vase din inox am observat că este foarte bun. Frec recipientul sau tacâmurile cu zaţ uscat, torn câteva picături de apă şi continui să frec uşor, clătesc bine şi sterg imediat cu o cârpă curată. Vasele şi tacâmurile au o strălucire aparte”, a mai spus tânăra.

Craioveanca a mai dezvăluit că de două ori pe săptămână se masează cu o alifie făcută tot din zaţ de cafea amestecat cu miere.