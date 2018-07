De ce este important să mâncăm zmeură. „Are în acele bobiţe mici antioxidanţi cu un rol extrem de important“

Zmeura este un fruct pe cât de delicios, pe atât de sănătos. Este săracă în calorii şi grăsimi, dar în acelaşi timp reprezintă o sursă bogată de fibre dietetice şi antioxidanţi. În primul rând, este un furnizor de vitamine, dar şi de minerale.







"Acest fruct are în acele bobiţe mici compuşi antioxidanţi care au un rol extrem de important pentru sănătatea omului. Se ştie că vitamina C ajută organismul să dezvolte rezistenţa împotriva agenţilor infecţiosi, contra inflamaţiei şi radicalilor liberi. Ei bine, din 100 de grame de zmeură ne putem lua aproape 50 la sută din doza zilnică recomandată de vitamina C. În plus, zmeura conţine vitamina A şi vitamina E, dar în acelaşi fruct găsim şi o cantitate buna de minerale, cum ar fi potasiu, mangan, cupru, fier şi magneziu. Potasiul ajută la controlul ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale. Manganul este utilizat de către organism ca un cofactor pentru enzima antioxidantă, iar cuprul este necesar pentru producerea de celule roşii din sânge", a declarat medicul nutriţionist Alice Dorban.





Cele mai multe studii, în domeniul cancerului





Zmeura este un fruct bogat în acid elagic, un compus care poate inhiba creşterea celulelor canceroase. În cărţile de specialitate sunt foarte multe studii făcute la acest capitol. Zmeura este un fruct bogat în acid elagic, un compus fenolic ce poate induce moartea celulelor maligne, dar în acelaşi timp previne apariţia şi dezvoltarea celulelor canceroase la persoanele care au predispoziţie pentru această boală. În Ghidul Societăţii Americane a Cancerului, de exemplu, găsim un studiu amplu despre acest acid, iar concluzia este că poate distruge celulele canceroase, fără să le afecteze pe cele sănătoase din organism", a mai spus dr. Dorban.





Contraindicaţii





Este indicat ca zmeura să fie consumată atunci când este coaptă, fermă şi nu are fructe mucegăite sau pătate. Ea poate fi folosită atât în stare proaspătă cât şi congelată. Oricât de sănătoasă ar fi, mamele trebuie să ştie că nu trebuie să o consume atunci când sunt însărcinate şi nici nu trebuie să dea acest fruct copiilor mai mici de 1 an pentru că are un risc alergen ridicat. "Zmeura şi preparatele fitoterapeutice sunt contraindicate femeilor însărcinate şi mamelor care alăptează, deoarece conţinutul mare de tanini poate reduce secreţia lactată. De asemenea, zmeura este unul din puţinele fructe care conţin cantităţi măsurabile de oxalaţi. Când concentraţia de oxalaţi din organism creşte, aceştia pot cristaliza şi pot crea probleme de sănătate. De aceea, persoanele care au probleme renale provocate de oxalaţi trebuie să evite consumul de zmeură", a declarat medicul Alice Dorban





Zmeura, folosită în domeniul cosmetic

Fructele şi frunzele de zmeură pot opri procesul de îmbătrânire a pielii, prin conţinutul crescut de antioxidani. Uleiul de zmeură este un ulei bogat în antioxidanţi şi compuşi cu rol de protecţie celulară. Cunoscut pentru proprietăţile de regenerare şi reparare cutanată, uleiul de zmeură este un ulei folosit pentru combaterea îmbătrânirii pielii. "Ceaiul din frunze şi fructe uscate de zmeură ajută la diminuarea ridurilor, iar masca cu pulpă de zmeură este extrem de eficientă pentru tenurile grase, cu puncte negre şi acnee", a declarat medicul nutriţionist.





Dr. Alice Dorban recomandă trei reţete cu zmeură, prima din domeniul cosmetic, cea de-a doua vă poate ajuta în dieta zilnică, iar ultima reprezintă un produs culinar delicios.







Masca pentru faţă cu zmeură

3 linguri de zmeură pasată cu o lingură de lemn se amestecă foarte ine cu 3 linguri de miere. Compoziţia se întinde pe faţă, gât şi decolteu. Se lasă să acţioneze 20-30 de minute, apoi se clăteşte foarte bine cu apă caldă.





Dieta cu zmeura

în fiecare dimineaţă, timp de 12 zile, consumaţi 100-200 de grame de fructe de zmeură. Serviţi micul dejun după o oră.

Clafoutis cu zmeură





Se bat cu un tel 5 ouă şi 200 ml smântână lichidă. Se adaugă 150 g făină, apoi 150 g zahăr pudră, iar la final 200 ml lapte la temperatura camerei. Compoziţia se transferă într-o tavă tapetată şi deasupra se pun 300 g zmeură proaspătă sau congelată Este indicat ca înainte să tăvăliţi fructele prin puţină făină pentru a rămâne la suprafaţa prăjiturii. Tava se dă la cuptorul preîncălzit tip de 40 de minute.