Dacă nu-l folosim corect, uleiul ne poate „prăji“ sănătatea. Cum ne induc în eroare etichetele

Multe gospodine consideră că mâncarea nu are gust dacă, de exemplu, la început nu se căleşte ceapa în nişte ulei. Şi, de cele mai multe ori, pentru prăjeli se foloseşte uleiul de floarea soarelui. Este mai ieftin şi ai senzaţia că este uleiul care dă cel mai bun gust mâncării. Total greşit, spun nutriţioniştii. Uleiul de floarea soarelui ar prezenta un dezechilibru intre acizii Omega 3 si Omega 6, mai exact ar avea un exces de Omega 6 şi asta ar dăuna organismului.

Ce uleiuri au cea mai ridicată temperatură de ardere

Pe primul loc se află uleiul de avocado. În România nu se foloseşte aproape deloc, pentru că nu este nici ieftin şi nici nu are un termen de valabilitate mare. Acest ulei, însă, are cel mai ridicat punct de ardere: 271 grade Celsius. Pe locul doi, s-ar afla uleiul de orez, şi el cu un punct de ardere are: 252 grade Celsius. Acest ulei se degradează, însă, foarte repede dacă nu este corect procesat.



Urmează uleiul de palmier, cel mai recomandat de nutriţionişti. Punctul de fumigaţie al acestui ulei este de 230 de grade Celsius. Este un ulei pe care-l putem folosi inclusiv la prăjirea cartofilor. Uleiul de măsline, lăudat de toată lumea pentru efectele lui benefice asupra sănătăţii, are un punct de ardere de cel mult 200 grade Celsius. Asta înseamnă că nu este deloc indicat să-l folosim când vrem să prăjim ceva.

La aproape jumătate din uleiurile pe care le găsim pe piaţă, declaraţia nutriţională induce în eroare consumatorul. În plus, puţine uleiuri au trecută pe etichetă temperatura indicată pentru prăjire. Este concluzia la care au ajuns experţii de la Asociaţia Pro Consumator (APC):

„Uleiurile rafinate de floarea soarelui sunt pro-cancerigene, pro-reumatice şi pro-inflamatorii atunci când sunt folosite la temperaturi de peste 180 grade Celsius! Consumul anual mediu de ulei vegetal în România este de 13 litri per consumator, de 2,6 ori mai mult decât consumul mediu anual de ulei al unui austriac! La numai 9% dintre uleiurile rafinate de floarea soarelui analizate se menţionează pe etichetă temperatura recomandată pentru prăjire - maxim 180 grade celsius. La 45% dintre uleiurile rafinate de floarea soarelui analizate declaraţia nutriţională induce în eroare consumatorul“. Aceasta a fost concluzia specialiştilor de la APC, după ce au studiat 22 de tipuri de ulei care se găsesc pe piaţa românească.