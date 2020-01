Cum s-a răzbunat un craiovean pe un şofer care i-a ocupat locul de parcare. „O să rămâi fără mâini“ FOTO

"Dai cu unt când ţi se ia locul de parcare, o sa ramâi fără mâini dacă te prind în fapt". Acesta a fost mesajul unui craiovean care s-a trezit cu maşina mânjită exact când se pregătea să plece la muncă. Cristian-Theodor Tufoi a făcut câteva fotografii şi le-a postat pe grupul "Eşti din Craiova dacă...".

"Am postat sa vadă lumea ce imaginaţie bolnavă au unii", a scris tânărul.





În următoarea zi, însă, Tufoi şi-a găsit maşina din nou mânjită. De data aceasta untul nu mai fusese întins pe geam, ci şi pe toată portiera maşinii. "Creier mult, făcu partea a doua, în câteva zile revin şi cu poza cu mâinile lui rupte", a scris supărat olteanul.





Zeci de oameni au reacţionat şi mulţi dintre ei au povestit că au fost şi ei victimele unor locatari care pun stăpânire pe locurile de parcare din faţa blocurilor. „Mie mi-au rupt stergătoarele...şi mie mi-au tras de ştergătoare şi mi-au furat capacul de la ştergător din spate. Am avut conflict cu 2 care zic că este locul lor, dar ocupă de fapt 2...Chiar sunt obsedaţi pe ridicatul stergatoarelor, în fiecare dimineaţă le găsesc ridicate, chiar dacă parchez în locuri diferite...tu cu untul ai scăpat cât de cât ieftin. 1 lună şi încă am semne pe parbriz... Mie mi-au umplut parbrizul cu ouăăă, cred că erau 15-20 de ouă bătute, mai erau şi înghetate de la frig .. şi tot acolo am lăsat-o vreo 2 săptămâni", a scris un internaut.







"E nevoie de un afiş scris cu litere îngroşate pus la avizier în fiecare scară de bloc şi lăsat acolo mereu în care să scrie că locurile de parcare din Craiova nu sunt rezervate şi că oricine poate folosi parcarea.

Pentru că se pare că se înmultesc ăştia care se cred zmei pe un loc anume", a venit cu soluţia un alt craiovean.