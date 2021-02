Cum sunt hărţuite pe Facebook zeci de femei. „Primim mesaje porcoase. Ne întreabă întâi dacă purtăm ştrampi”

„Există mai multe conturi cu poze cu aceasta femeie care harţuieşte o grămadă de alte femei. Le scrie in privat, trimite poze indecente sau chiar le urmăreşte în realitate si le avariază maşinile sau le lasă bilete. Politia se pare ca nu face nimic. O cunoaste cineva??Asta in cazul in care nu e profil fals si in spatele profilului se ascunde un pishopat!!!", a scris Raluca Andreea Bojan pe grupul de socializare "Eşti din Craiova dacă...".

Mesajul a fost imediat comentat de sute de oameni. Zeci de femei au confirmat că şi ele au fost contactate de aceeaşi persoană.

Conform mărturiilor, doar femeile sunt hărţuite de persoana încă neidentificată. Modul de operare este simplu.

„Bună", începe fiecare conversaţie. Dacă femeia contactată răspunde, imediat i se spune: "Eşti drăguţă".

Dacă femeia spune că e din Craiova, este imediat întrebată dacă... poartă ştrampi. "Am de vânzare", vine şi justificarea ciudatei întrebări.

Discuţiile diferă de la caz la caz. După câteva zile, persoana poate reveni cu fotografii ale altor femei. „O cunoşti?... Am auzit că este lesby".

Multe dintre femei au mărturisit că discuţiile nu s-au oprit aici şi că au primit tot felul de fotografii pornografice cu femei care purtau... ştrampi.

Una dintre femei a mărturisit că a mers la Poliţie după ce persoana în cauză a luat fotografii cu mama ei şi le-a folosit în diferite postări.





„Nu mie mi s-au luat pozele, mai exact mamei mele. Am fost anunţată de o fată care a primit o poza cu mama mea, urmată de o poza la nişte picioare in dresuri. Am trimis la mai multe persoane conversatia respectiva si am rugat să dea raport contului de facebook. Am primit mesaje apoi de la alte persoane care trecuseră prin asta, iar apoi am mers la politie. Acolo le-am spus povestea, au fost foarte ok, chiar nu mă aşteptam. Au spus ca azi au primit un telefon de la o doamna cu numele Postelnicu Alina Maria, care este de fapt doamna din poze, aceasta nu locuieşte in Craiova, dar probabil i s-a adus si dânsei la cunoştinţa ca i se folosesc pozele de pe facebook. Deci mai exact doamna din poze nu are nicio legătură cu tot circul acestui om psihopat, ca altfel nu îl pot numi. Sfatul celor de la poliţie a fost să avem facebook-ul privat si să nu dăm accept persoanelor necunoscute. Sper să nu mai treacă nimeni prin lucrul ăsta şi să se rezolve cât mai curând posibil", a scris Rebecca Rebe, membră a grupului „Eşti din Craiova dacă...”.

Reprezentanţii IPJ Dolj au confirmat că au primit o sesizare scrisă şi că în acest caz a fost deja deschis un dosar penal pentru hărţuire.

