Cum se aruncă zilnic la gunoi zeci de teste. „Nu înţeleg de ce nu sunt folosite pentru cadrele medicale“

Primarul Craiovei a declarat marţi, 28 aprilie, că Spitalul de Boli Infecţioase ar putea face zilnic 280 de teste, dar aparatura nu este niciodată folosită la capacitate maximă.

“Pe aparatul pe care îl are în dotare spitalul şi pe care noi l-am automatizat şi care poate să facă 280 teste pe zi, nici la ora aceasta nu este folosit la mai mult de jumătate din capacitate. Aparatura dispune de casete care prevăd introducerea a 24 de probe. Dacă acea casetă nu are 24 de probe şi nu s-au pus în ea decât 20, patru se pierd, se aruncă la gunoi. Şi pentru chestia asta nu ar trebui să precupeţeşti niciun efort să faci testarea şi a personalului medical, şi a jandarmilor, a angajaţilor ISU, a poliţiştilor, a poliţiştilor locali. Toată lumea din această zonă ar trebui testată în condiţiile în care de multe ori faci teste mult sub capacitatea aparatului. Ar fi simplu: dacă introduc o casetă de 24 de poziţii şi pun doar 12, iar 12 să le conserv, dar nu să pierd celelalte 12 poziţii. De ce? Pentru că algoritmul nu permite ca un cadru medical sau un jandarm sau un angajat ISU să fie testat dacă nu este simptomatic”, a explicat Mihail Genoiu, primarul municipiului Craiova.

Genoiu spune că toate conducerile spitalelor din ţară, nu numai cel de la Craiova, nu au voie să facă teste cadrelor medicale sau personalului MAI decât cu aparatura provenită din donaţii.

“Nu înţeleg de ce nu sunt testate cadrele medicale. Deci un cadru medical nu este testat decât dacă este simptomatic. Am făcut apel, la un moment dat s-a descurcat puţin acest algoritm al testărilor, pentru că algoritmul testărilor este cel care le blochează şi am reuşit să facem aceste teste cadrelor medicale de la Spitalul ‘Victor Babeş’ pe aparatura primită pe donaţie de la Crucea Roşie”, a mai afirmat primarul Craiovei.

Şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova îşi testează personalul tot cu ajutorul unor teste obţinute din donaţii.