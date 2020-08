Cum se aruncă la gunoi 1 milion de euro. Investiţia făcută la Craiova într-o piaţă agroalimentară a ajuns WC public

Investiţia a fost făcută în anul 2007 în cartierul craiovean Brestei. Primăria Craiova a folosit bani din bugetul local şi a ridicat un spaţiu unde ar fi trebuit să funcţioneze 60 de mese pentru comercializarea produselor agroalimentare. Plus 90 de locuri de parcare. Construcţia care se întinde pe o suprafaţă de 780 mp are o valoare de 214.516,40 de lei, iar terenul de 980 mp are o valoare de inventar de 463.720,32 de lei. Reprezentanţii Primăriei Craiova spuneau în urmă cu 13 ani că investiţia se face la solicitarea locuitorilor din cartierul craiovean. Doar că ani la rând comercianţii nu s-au înghesuit să vină să-şi vândă marfa în acest spaţiu. "Nu a mers de la început. Eu am vrut să vând aici, am stat vreo două săptămâni, dar am renunţat. Spaţiul era mort", povesteşte un craiovean.

Până în 2017, spaţiul a fost dat spre administrare Societăţii Comerciale Pieţe şi Târguri S.R.L. Craiova. O perioadă s-a încercat ca aici să se sacrifice miei în perioada sărbătorilor pascale sau să se vândă păsări şi animale. Doar că locatarii blocurilor din imediata apropiere nu au acceptat zgomotul şi mirosul irespirabil.

De la piaţă agroalimentară la sală de box

"Piaţa a fost preluată de Societatea Pieţe şi Târguri în 2011. De când a intrat în administrarea noastră am încercat tot felul de metode să o facem să funcţioneze, să devină profitabilă. Am scăzut chiriile, apoi am spus că le dăm şi gratis doar să vină să vândă şi să înceapă să se creeze un vad comercial, dar n-a mers. În 2016, prin hotărâre de Consiliu Local, Piaţa a fost dată Primăriei Craiova. În primăvara anului 2017, Piaţa din Brestei a intrat din nou în administrarea noastră pentru o scurtă perioadă de timp. Am încercat să sacrificăm miei acolo, dar nici asta n-a mers. În mai 2017, piaţa a fost din nou preluată de Primăria Craiova şi imediat transferată, tot prin Hotărâre de Consiliu Local, către Sport Club Municipal Craiova", a declarat Adrian Dinu, purtător de cuvânt al SC Pieţe şi Târguri Craiova.

Sport Club Municipal Craiova intenţiona să facă în spaţiul fostei pieţe o sala de box unde să se poate face antrenamente şi chiar să se susţină competiţii. Doar că totul a rămas pe hârtie. Primăria nu a mai fost interesată să facă alte investiţii în această locaţie şi totul s-a transformat într-un adevărat focar de infecţie. "Aici vin oamenii străzii.E WC public. Când treci pe lângă această construcţie, te trăzneşte mirosul de urină. Gunoaie peste tot. Problema este că în această zonă insalubră noi ne scoatem copiii să ia aer, să se joace. Dar, se pare, că nimănui nu-i pasă. Au aruncat pe apa sâmbetei 1 milion de euro. O investiţie fără cap făcută din banii noştri", spun craiovenii care locuiesc în zonă.

Au strâns gunoaiele, dar nu şi geamurile sparte

După ce presa locală a semnalat situaţia acestui spaţiu, reprezentanţii Primăriei au trimis angajaţii de la Salubritate să ridice tonele de gunoi care se strânseseră acolo. "Au venit şi au strâns gunoaiele, dar în scurt timp totul va fi la fel. Sunt supărată, însă, că nu au luat şi bucătile de geam care atârnă şi care pot râni oricând pe cineva. Atâta nepăsare este revoltătoare , a declarat o mamă care ieşise cu copilul să se joace în faţa blocului. Adică exact lângă spaţiul lăsat în paragină.

