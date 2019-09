Cum arată taraba unui comerciant de harbuz: „Mi-am făcut banner cu buletinul să arăt că vând pepenii de la mama lor”

Problemele apar când vine vorba de comercializarea pepenilor verzi. „Eu vând şi pepeni în Petroşani, dar îî aduc de acasă, de la mama lor. Adică din Dăbuleni. Acolo am o cultura de lubeniţă, merg în Dăbuleni, am grijă de ea, o ud, iar când vine vremea încarc marfa şi o aduc la Petroşani. Sunt mulţi comercianţi care vând lubeniţă în piaţă şi toţi spun că e de Dăbuleni. Eu am vrut să le demonstrez asta”, spune Turlacu.