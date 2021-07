Culisele întâlnirii de la Craiova a liberalilor. Reacţiile lui Orban când Rareş Bogdan îi spune „prieten” şi când Alina Gorghiu evită să dea mâna cu el

Ludovic Orban şi Florin Cîţu au fost prezenţi joi seara la conferinţa de alegeri interne în cadrul Organizaţiei PNL Dolj,

Când au luat cuvântul, cei doi au evitat să se atace în faţa liberalilor doljeni. Orban, de exemplu, nici măcar nu l-a „taxat" pe premier pentru că a întârziat la conferinţă, deşi cu câteva zile în urmă Florin Cîţu îi reproşase la scenă deschisă că nu vine la timp la întâlnirile pe care le are. Nu la fel de "cuminţi" au fost susţinătorii celor doi.

Rareş Bogdan: "Vom colabora excepţional"

După ce a spus că este „iute şi deştept", exact ca oltenii, Rareş Bogdan i-a salutat pe cei prezenţi în sală. Inclusiv pe Ludovic Orban. „Îl salut, de asemenea, pe prietenul meu Ludovic Orban. Chiar dacă astăzi este într-o tabără diferită, îl asigur că vom colabora excepţional, domnia-sa fiind la Camera Deputaţilor, Florin Cîţu fiind în Modrogan şi Palatul Victoria, iar eu în Modrogan cu Florin Cîţu. Îi salut pe amândoi", a spus europarlamentarul liberal.

În timp ce Rareş Bogdan îl saluta, Ludovic Orban a întors capul şi a privit în sus, vădit deranjat de ceea ce spunea colegul de partid.

Alina Gorghiu: „Întind mâna oricărui coleg care înţelege că actul guvernamental nu trebuie viciat"

Alina Gorghiu a ţinut să scoată în evidenţă cui întinde mâna. „Eu astăzi întind mâna oricărui coleg care înţelege că indiferent de competiţia internă, actul guvernamental nu trebuie viciat, nu trebuie afectat. Întind mâna oricărui coleg care înţelege că în 25 septembrie Congresul s-a terminat, dar după 25 septembrie suntem cu toţii împreună, cel mai mare partid din România, în frunte cu Florin Cîţu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, a spus senatorul PNL.





În momentul în care s-a retras la masa prezidiului, Alina Gorghiu i-a întins mâna lui Ştefan Stoica, preşedintele PNL Dolj, care stătea lângă Ludovic Orban. A continuat cu Florin Cîţu şi Ciucă. Ludovic Orban a privit spre colega de partid, dar nu a schiţat niciun gest.

Violeta Alexandru: „Nu ştiu unde sunt... Sunt nouă, veche?"

Violeta Alexandru a vorbit despre „suflul vechi şi nou" din PNL. „Unde credeţi că sunt eu? În suflul nou? Sau în suflul vechi? Cam cum m-aţi?... Unde m-aţi?... Eu nu cred că ne face bine, să ştiţi. Am 45 de ani, nu ştiu unde sunt... sunt nouă, veche?... Nu acesta este atitudinea... Cu suflul nou care vrea să dea la o parte un om cu experienţă, care vrea să dea la o parte un om care, poate, a făcut sacrificii... Să ştiţi că am văzut oameni în etate care aveau idei cu mult mai originale, adaptate, moderne faţă de un tânăr care avea alt tip de idei, dar nu erau la fel de originale cum erau ale celui în vârstă. Şi asta pentru că omul acela are experienţă de viaţă, a trăit şi bune şi rele şi ştie să se adapteze vremurilor... Am văzut şi tineri care prin aparenţă sunt cool, dar nu au răbdare să parcurgă nişte etape, care nu au răbdare să vină cu idei care chiar se pot pune în practică... Aşa, la idei, să ştiţi că suntem buni toţi", a spus fostul ministru al Muncii care se află în tabăra lui Ludovic Orban.

Vă recomandăm să citiţi şi: