Cine este bărbatul care a cerut bani familiei Alexandrei pentru eliberarea ei. „Fetele sunt la noi. Suntem complici cu Dincă“

Alexandru Cumpănaşu a anunţat, vineri la prânz, că a colaborat cu procurorii şi serviciile de informaţii pentru a surprinde în flagrant o persoană care a contactat-o pe mama Alexandrei şi i-a cerut bani pentru a o elibera pe minoră, dar şi pe Luiza. Persoana a fost prinsă şi audiată, pista fiind una falsă.

„De 5 zile am colaborat personal cu procurorii si serviciile de informatii pt organizarea unui flagrant in cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerand bani pt eliberarea Alexandrei si Luizei!!!. Chiar daca speranta a fost mica totusi am sperat. Felicit DIICOT si serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclama ca detine fetele a fost prinsa si audiata!!. Din pacate este o pista falsa dar eu sper sa plateasca cu puscaria pt modul in care s-a jucat cu sentimentele familiei si sperantele tuturor!!!! Va rog sa nu difuzati vocea mamei Alexandrei!”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul care a sunat-o pe mama Alexandrei este un tânăr de 18 ani din localitatea Peretu, judeţul Teleorman. În timpul celor două apeluri în care bărbatul îi cerea 3.500 de euro în schimbul eliberării, mama Alexandrei i-a solicitat acestuia să îi dea poze cu fetele ca să se convingă că acestea sunt în viaţă.

Între timp, Mariana Măceşanu i-a anunţat pe anchetatori, iar aceştia au lucrat intens pentru identificarea acestuia. Bărbatul a fost, în cele din urmă, identificat, fiind găsit acasă, în pat.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost lăsat liber, neprimind nicio amendă.

„Toţi golanii, şantajiştii şi profitorii sunt puşi în libertate. Tocmai ce am aflat (sper că nu este adevărat) că după ce l-au filat, l-au localizat şi audiat pe acest nemernic L-AU PUS ÎN LIBERTATE!!!! Pentru că avea 18 ani şi era mic. Îţi vine să plângi şi să urli. După ce mama lui Alex a trebuit să accepte calvarul acestor conversaţii, am făcut totul ca la carte şi am anunţat autorităţile, am pus la dispoziţie înregistrările făcute de FAMILIE nu de autorităţi, stăm 5 zile în suspans aflăm acum că după efortul depus pentru a îl localiza şi prinde este audiat şi pus în libertate. Sunt SCÂRBIT“, a fost reacţia unchiului Alexandrei, Alexandru Cumpănaşu.

Redăm integral dialogurile dintre bărbat şi mama Alexandrei Măceşanu.

Mamei Alexandrei i s-au cerut bani pentru eliberarea fetelor (vocea mamei a fost distorsionată)



Primul apel

Bărbat: Alo, doamnă, aţi vorbit cu părinţii fetelor?

Mariana Măceşanu: Păi eu sunt mama Alexandrei. Am vorbit, da, suntem de acord. Dar vrem şi noi să vedem acum, în momentele de faţă, poze cu fetele.

Bărbat: Aveţi WhatsApp? Pe ce număr?

M.M. Păi pe numărul ăsta puteţi să-mi trimiteţi pe WhatsApp pe numărul ăsta

Bărbat: Am înţeles, am să vă trimit câte o poză

M.M. Aşa, ca să fim şi noi siguri că...

Bărbat: Da, doamnă

M.M Să le auzim şi noi, să le vedem, să...

Bărbat: Aşa vom face, vă trimit poze şi apoi stabilim locaţia.

M.M Bine, haideţi, trimiteţi poze şi vorbim după aia.

Al doilea apel

Bărbat: Doamnă, v-aţi mai gândit la oferta făcută?

M.M. Ba da, dar nu am încredere aşa. Eu mă gândesc, dar ce oportunităţi am eu?

Bărbat: Eu v-am spus! Spune-ţi-le la anchetatori că sunt la noi fetele

M.M. Unde adică la noi? Crezi că pe mine mă iau în serios ăia?

Bărbat: Nu ştiu ce să zic, dar fetele sunt la noi. Noi am fost complici cu Dincă. Sunt mai mulţi aici, la noi e o reţea. Noi facem parte dintr-o reţea. Pe noi nu ne interesează fetele, ne interesează banii. Deci v-am spus, vă mai gândiţi

M.M. Păi o să le spun, o să vorbim. Cât? 3.500 de euro parcă ai zis, da?

Bărbat: 3.500, da.

M. M. Dar ziseşi că vedem fetele în fotografie şi dacă trimit banii şi copiii nu ni-i trimiţi, cum e?

Bărbat: Nu, nu nu! O să facem un schimb, vedem, stabilim atunci, trimitem fotografii cu fetele, tot

M.M.Bine, vorbim...“

În urmă cu câtva timp, şi mama Luizei Melencu a primit mesaj pe Facebook că fiica ei trăieşte,iar poliţiştii au ajuns la o adresă în Caracal, l-au audiat pe bărbat, după care l-au lăsat liber.

Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra Măceşanu (15 ani) şi Luiza Melencu (18 ani) şi apoi le-a ars cadavrele. Analiza INML arată că oasele găsite de anchetatori în casa lui Dincă au ADN-ul Alexandrei. În privinţa oaselor găsite în pădure, la indicaţiile lui Dincă, rezultatele analizei sunt aşteptate în cursul zilei de vineri.





Te-ar putea interesa şi:

EXCLUSIV Cine a folosit telefonul Luizei miercuri noapte? Contul de WhatsApp al fetei, activ pentru scurt timp FOTO

Alexandru Cumpănaşu: „Nu cred că Dincă este criminalul Alexandrei“. Ce argumente aduce unchiul fetei ucise



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: