Ce jocuri inedite poţi pregăti pentru o petrecere de copii. „La bloc încă te mai poţi distra“

Când vine ziua copilului, cei mai mulţi părinţi preferă să bage mâna în buzunar şi să plătească sume consistente pentru o petrecere organizată oriunde altundeva decât acasă. Există familii care aleg, însă, varianta „cea grea”. Familia Avram este una dintre ele.





„Până la vârsta de trei ani i-am făcut ziua fetiţei mele la câte un club pentru copii. De fiecare dată am plătit peste 1.000 de lei pentru aproximativ 10 copii invitaţi. La vârsta de patru ani, am schimbat tactica şi m-am hotărât să fac petrecerea acasă, în apartament. Timp de 6 ani am inventat tot felul de jocuri, bineînţeles în funcţie de vârsta copiilor”, povesteşte Elvira Avram.





Tânăra mamă spune că prima condiţie pentru o petrecere la bloc este să eliberezi camera unde doreşti să aibă loc evenimentul. Apoi trebuie să îţi pui imaginaţia la treabă şi să inventezi jocuri. „Am pus la cale tot felul de jocuri. Am imitat animale. Nu doar trebuia să reproducem sunetele scoase de acestea, trebuia să şi mergem în patru labe, să sărim exact ca ele. Copiii au râs în hohote, dar pe lângă ei şi noi, părinţii. Am inventat jocul de-a paiul, a avut mare succes. Unul dintre copii era legat la ochi, ţinea un pai în gură şi trebuia să îl bage în orificiul unei cutii de suc, fără să-şi folosească mâinile, să guste şi să ghicească ce bea. Ne-am mai jucat şi de-a actoria. Făceam echipe şi puneam în scenă câte o poveste. Copiii improvizau pe loc totul. Extrem de creativi. De fiecare dată, copiii au petrecut pe cinste şi mi-am dat seama, an de an, că la bloc încă te mai poţi distra”, a declarat Elvira Avram.