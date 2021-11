Ce audieri urmează în cazul Petrică Mîţu Stoian. „Omul a murit cu zile, cine răspunde?"

Interpretul de muzică populată din Mehedinţi, Petrică Mîţu Stoian, a decedat, sâmbătă seara, în jurul orei 20.00 la Spitalul Judeţean din Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. El a fost dus de urgenţă, după ce starea sa s-a înrăutăţit, el fiind internat iniţial la Clinica Nera pentru recuperare post-COVID.

Petrică Mîţu Stoian a început să se simtă rău şi a avut o tuse care s-a agravat. Medicii de la Clinica privată Nera au solicitat o ambulanţă şi au transferat pacientul, de urgenţă, la Spitalul Judeţean Reşiţa. Acesta a fost internat la Secţia ATI unde a fost intubat, iar după câteva ore a decedat.

Foştii colegi ai lui Petrică Mîţu Stoian de la Ansamblul Doina Gorjului au cântat în faţa Teatrului Naţional Craiova, unde era depus trupul neînsufleţit al artisului, în semn de omagiu faţă de acesta. Sicriul a fost în permanenţă înconjurat de o gardă de panduri veniţi din Teleorman special să participe la funeralii.

„Voi habar nu aveţi cât l-am iubit noi, colegii lui, pe acest om. Voi habar nu aveţi cum era. Voi habar nu aveţi cât de vesel era şi cât de mult iubea viaţă", a spus plângând artista de muzică populară Steliana Sima, una dintre cele mai bune prietene ale regretatului solist.

„Tot sper, tot sper Petrică să ne fi făcut o farsă. Că el aşa ne făcea mereu şi după ne zicea: <<Mi-a ieşit? Hai, că mi-a ieşit>>. Doamne, cât mi-aş dori să fie o farsă! Nu pot să cred că a plecat dintre noi", a declarat la rândul ei, Mioara Velicu, şi ea prietenă de-o viaţă cu Petrică Mîţu Stoian.

De când i-a fost adus prietenul de la Reşiţa, Constantin Enceanu a stat la căpătâiul lui. „Eu mă uit la el în sicriu şi nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că de acum eu nu-l mai pot suna când am o problemă, nu mai pot vorbi cu el vrute şi nevrute. Nu mai putem glumi, aşa cum făceam de fiecare dată. Este strigător la cer ce s-a întâmplat", a spus, distrus de durere, Enceanu.

Toţi prietenii prezenţi la înmormântare se sprijineau unii pe alţii şi se întrebau: "Cum să pleci din Craiova în putere, să conduci atâţia kilometri şi după ce intri în camera aia hiperbarică, la câteva ore să mori? De ce nu i-au făcut toate investigaţiile? Omul a murit cu zile. Cine răspunde? Dacă nu se ducea la clinica aia, el acum trăia", comentau apropiaţii la priveghi.

Audieri în ziua înmormântării

În cazul Petrică Mîţu Stoian, procurorii de la Reşiţa s-au autosesizat şi au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Înainte de înmormântare, impresarul şi sora lui Petrică Stoian au fost chemaţi la sediul IPJ Dolj şi au dat declaraţii în faţa unui poliţist trimis la Craiova de procurorul de caz. „Nu ştiu, aşa mi-au zis să merg să mă audieze. Am povestit tot. Am spus cum a plecat Petre la clinică, am povestit cum a aflat că a avut COVID, am spus tot ce ştiam", a declarat Doru Guşman, impresarul regretatului artist după aproape două ore de audieri.

„Eu nu ştiam prea multe, i-am povestit ce probleme de sănătate avea fratele meu. Sper să aflăm adevărul", a declarat şi Maria Tărchilă, sora interpretului.

Surse judiciare spun că audierile vor continua la Craiova, iar anchetatorii vor lua declaraţii şi medicului cardiolog la cabinetul căruia Petrică Mîţu Stoian a fost cu câteva zile înainte de a pleca la Clinica privată Nera din Reşiţa.

Cum a ajuns Petrică Mîţu Stoian în camera hiperbarică

Conform impresarului şi a surorii acestuia, Petrică Mîţu Stoian a suferit de cancer în 2019 şi avea extirpat un rinichi, iar periodic făcea controale pentru a fi sigur că boala nu va recidiva. Aşa a ajuns pe data de 20 octombrie să facă un computer tomograf. I s-a spus că, din punct de vedere oncologic, nu existau probleme, dar avusese COVID şi avea plămânii afectaţi în proporţie de 30-40%. „I s-a spus că are pe unul din plămâni ca un geam mat care o să dispară în timp. A aflat de pe internet sau nu ştiu exact de unde, cine i-a spus, că la acea clinică, prin procedurile de acolo, acel geam mat va dispărea mai repede şi a hotărât imediat să plece la Reşiţa", a declarat Doru Guşman, impresarul solistului.

Petrică Mîţu Stoian avea şi probleme grave cardiace. Înainte de a merge la clinica din Reşiţa, a fost şi la medicul săul cardiolog, dr. Constantin Militaru, din Craiova. „A fost consultat şi a stabilit cu acesta ca la începutul anului viitor neapărat să se opereze pentru că nu era bine deloc", a mai spus impresarul.

Contactat telefonic, dr Constantin Militaru nu a vrut să vorbească despre ultima consultaţie făcută pacientului Petrică Mîţu Stoian, şi nici să explice de ce nu l-a oprit pe acesta să meargă la clinica din Reşiţa. „Sunt date confidenţiale, nu vă pot spune ce am vorbit", a declarat dr. Militaru.

Petrică Mîţu Stoian a ajuns la Clinica privată Nera din Reşiţa vineri, 5 noiembrie, în jurul orei 11, iar după-amiaza artistul a început procedura hiperbarică. Seara, în jurul orei 20, după ce a servit cina, a spus că se simte foarte obosit şi merge în cameră să se odihnească. Noaptea în jurul orei 1 a început să se simtă foarte rău, tuşea şi scuipa sânge.

Concluziile preliminare

Medicii legişti au stabilit primele concluzii în ceea ce priveşte cauza morţii lui Petrică Mîţu Stoian. Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că interpretul de muzică populară a avut parte de o moarte violentă. Acesta a suferit o ruptură la nivelul alveolei pulmonare în urma tratamentului cu oxigen hiperbaric.

Petrică Mîţu Stoian a fost înmormântat în cimitirul Ungureni. Artistul a ales să aibă locul de veci lângă soţii Guşman, în casa cărora a trăit în ultimii 16 ani.

Vă recomandăm să citiţi şi: