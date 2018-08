Cât îi costă pe olteni „litoralul“ de vis de pe malul Dunării. Totul despre Başcov, plaja căutată anual de mii de oameni

Dacă vor să scape într-un weekend de caniculă, oltenii cu greu se încumetă să plece spre mare. Distanţa este de câteva sute de kilometri, drumul prea obositor, costuri prea mari. Aşa că, oamenii trebuie să găsească o alternativă. Mulţi dintre ei, au găsit-o deja pe malul Dunării, lângă Calafat. Redeschisă recent, Plaja Başcov a devenit litoralul oltenilor.

Başcovul se află la mai puţin de 400 de metri de celebrul Pod Vidin-Calafat. O perioadă, zona a fost lăsată în paragină, însă, începând din acest an, şi-a redeschis porţile. Este locul unde oltenii vin să se relaxeze pe malul Dunării. Şi vecinii bulgari care trec de multe ori Podul vin să petreacă un sfârşit de săptămână pe malul românesc. Pe lângă plajă, relaxare, mâncare şi muzică, turiştii pot beneficia şi de plimbări cu vaporul pe Dunăre.

Cum ajungi la Başcov

Turiştii care vin dinspre Craiova nu trebuie să intre în Calafat. Cu aprox. 2 km înainte de intrarea în municipiu, imediat după o staţie Peco, este un drum la dreapta, un drum asfaltat ce se îndreaptă abrupt spre Dunăre. Se poate coborî cu maşina până aproape de malul apei. Recomandarea este să se verifice, totuşi, dacă mai sunt locuri libere în parcare. "Vin foarte mulţi turişti. Acum, pentru că este vacanţă, oamenii vin şi în cursul săpămânii, dar în weeked numărul celor care vor să petreacă pe malul Dunării este cu adevărat impresionant ", a declart Irina Beţiu, administrator Popas Başcov.

Ce buget trebuie să ai pentru litoralul oltenesc

Cu un buget redus, oamenii beneficiază de servicii aproape ca pe litoral. Au plajă amenajată pe malul Dunării, pe şezlonguri nu trebuie să dea bani, iar restaurantul deschis şi el recent oferă un meniu bogat, la preţuri accesibile. "Practicăm preţuri de oraş pentru că ştim câte probleme au oamenii şi ne dorim să ne adresăm, în special, familiilor care nu pot ajunge la mare, poate tocmai din pricina banilor. Avem reţete pescăreşti, saramura este cea mai căutată, dar şi meniuri atractive din carne de pui, porc şi vită", a declarat Irina Beţiu, administrator Popas Başcov. O zi de distracţie pe malul Dunării se poate ridica la doar câţiva zeci de lei de persoană. În plus, cei care doresc să-şi unească destinele pe malul Dunării, o pot face tot la Başcov.



Cazarea în Başcov

Începând din acest an, turiştii se şi pot caza pe malul Dunării. Cinci cabane au fost deja renovate. Toate au câte două camere, baie şi hol. Sunt dotate cu televizor şi aer condiţionat, iar afară există grătare unde turiştii îşi pot prepara singuri ce specialităţi doresc.

"Preţul unei cabane este 150 de lei pe 24 de ore. Într-o cabană pot să stea două familii. Cabanele sunt curate, renovate recent, dotate cu băi ", a declarat Irina Beţiu.

"Locul te umple de linişte"

Cei care ajung prima dată la Başcov, vin şi a doua oară. Marieta Lupescu din spune că pentru ea zona a devenit ca un magnet. "De când am descoperit locul, am venit de câteva ori.Prima dată, am venit cu fiul meu. Nu ne-am putut duce la mare şi nu ştiam unde să-l duc să se sature de apă. Apoi am venit şi cu soţul, şi cu nişte prieten. Este locul care te umple de linişte, are parcă o frumuseţe nedescoperită. Iar serile, dacă faci parte dintr-un grup frumos, ies absolut superbe pe malul Dunării", a declarat Marieta Lupescu.

Plaja de la Başcov se întinde pe aproape 5.000 de metri pătraţi. Administratorii popasului speră ca anul viitor să poată mări locurile de cazare întrcât cererile sunt foarte mari.