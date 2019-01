Avocat bătut şi umilit de fratele unui fost poliţist din Craiova, pe care se pregătea să-l reclame la DIICOT. „Cei doi fraţi fac bani din trafic de persoane în Germania“

Avocatul Eugen Ruican susţine ca era la biroul său din Craiova, împreună cu o clientă, când a fost atacat. Femeia urma sa depună o plângere la DIICOT împotriva fostului poliţist Dan Ilina şi a fratelui acestuia. “Mi-a povestit cum primeau bani din traficul de persoane. Lunar, primeau din Germania 1.500-1.700 de euro”, a declarat avocatul.



Incidentul a avut loc sâmbătă, 5 Ianuarie, la cabinetul de avocatură al lui Eugen Ruican. Bărbatul susţine că Ana Maria Lepădatu, o tânăra din Petroşani, i-ar fi cerut ajutorul într-o speţa în care este acuzată de trafic de persoane. Femeia i-ar fi povestit care era traseul banilor pe care-i trimitea din Germania.

“Mi-a spus că banii îi trimitea pe numele fratelui fostului poliţist. Sâmbătă dimineaţa am fost sunat de Dan Ilina şi ameninţat că-mi rupe picioarele dacă o duc să depună plângere. Culmea este că eu pe acest Ilina l-am aparat când era poliţist, într-un caz de ultraj”, a declarat avocatul.



Eugen Ruican spune că nu a luat în seama ameninţările. “După ce am vorbit cu clienta mea, m-am trezit în faţă biroului cu fratele fostului poliţist. Mi-a cerut să îngenunchez şi m-a lovit exact în piciorul la care am o infirmitate, în urmă unui accident rutier. Am dureri cumplite”, a spus avocatul.



Eugen Ruican a ajuns la spitalul de urgentă din Craiova, unde a primit îngrijiri medicale. El le- a povestit poliţiştilor care au venit la spital ce s-a întâmplat şi susţine că va face plângeri inclusiv la Crimă Organizată şi DIICOT.