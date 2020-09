Arestare surpriză în cazul răfuielii cu săbii, furci şi topoare, din Dolj. Ce au descoperit procurorii

Iniţial, informaţiile au fost că membrii a două familii s-au bătut în curtea unei case.

„Eu mă întorsesem acasă şi prima dată pe mine m-au atacat. Erau supăraţi că le-am făcut plângeri pentru că sunt violenţi. Au un câne periculos, îl lasă liber, iar eu am copil de 3 ani, pe tata l-au atacat mai demult cu toporul în maşină, dar atunci a scăpat. M-am dus la ai mei în curte şi atunci au intrat peste noi. Erau Petre Firu, zis Pistolaru', patronul de la magazin, şi fraţii lui. Ne-au atacat cu săbii, furci şi topoare, tata a rămas fără trei degete, l-au tăiat şi la ureche, şi la nas. Şi pe soţul meu l-au bătut foarte rău, şi pe mine. A fost groaznic. De trei ani ne terorizează, am făcut degeaba plângeri. Chiar şi-n faţa şefului de post m-a ameninţat că mă omoară, dar nimănui nu i-a păsat şi am ajuns în situaţia asta. Au ajuns să ne atace în propria curte", a povestit Lămâia Motroc.

Femeia a spus că este una dintre victime, iar în momentul în care Petre Firu, poreclit Pistolaru', şi fraţii săi au intrat în curtea parinţilor săi s-a înarmat şi ea cu o bâtă să se apere.

În urma cercetărilor făcute, însă, lucrurile se pare că au stat altfel.

Ce au aflat anchetatorii

Scandalul începuse pe stradă, înainte ca cei trei bărbaţi să intre cu forţa în casa părinţilor femeii. De fapt, femeia l-a lovit cu maşina pe Pistolaru', l-a luat pe capotă şi a mers cu el până când a intrat într-un stâlp.

„S-a reţinut faptul că în data de 20.09.2020, în jurul orelor 18:00, pe fondul unui conflict preexistent între două familii din com. Unirea, jud. Dolj, în timp ce se aflau pe o alee publică din localitate, între numiţii S. I.P. şi M. G., care erau înarmaţi cu corpuri contondente, respectiv numitul F. P. care avea în mână cu un corp dur şi conducea un câine de talie mare, s-a produs un conflict fizic, în care a intervenit şi numita M. L. I., care conducea un autoturism, context în care, aceasta din urmă a efectuat manevra marşarier, în direcţia DJ 561A, unde se retrăsese numitul F. P., pentru a se înarma cu o coadă de topor ce o avea în maşina personală. Imediat, în timp ce se afla la volanul autoturismului susmenţionat şi acţionând cu intenţie, numita M. L. I. a efectuat viraj către stânga în direcţia numitului F. P. pe care l-a preluat pe capotă continuând deplasarea până a lovit un stâlp, iar apoi, a coborât din vehicul, s-a înarmat cu un par pe care l-a folosit în mod activ atunci când a intervenit în sprijinul numiţilor S. I. P. şi M. G., care se loveau reciproc cu numitul F. P., folosind aceleaşi corpuri dure, producându-i leziuni traumatice care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

În urma scandalului, trei persoane au fost reţinute: Petre Firu, zis Pistolaru', fratele său, dar şi Lămâia Motroc. Femeia are calitate şi de inculpat, dar şi de parte vătămată.