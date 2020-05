Alertă la Uzina Ford de la Craiova. O angajată a fost confirmată cu COVID-19. Şase colegi ai femeii, în izolare

Angajata Ford nu avea temperatură, dar o durea gâul şi avea, de câteva zile, o răguşeală puternică. Sfătuită de copii, femeia s-a hotărât să-şi facă un test la o clinică privată, care a ieşit pozitiv la coronavirus.

Angajata Ford este internată acum la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova, unde aşteaptă rezultatul testului PCR.

Informaţia privind infectarea cu coronavirus a femeii a fost făcută publică de reprezentanţii Ford, printr-un comunicat de presă.

“Vă confirmăm că unul dintre angajaţii noştri de la fabrica Ford din Craiova a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Este vorba despre o angajată care a fost testată pozitiv la o clinică privată din Craiova şi care acum se afla sub supraveghere medicala la spital, unde este testată din nou. Am notificat imediat angajatii care au fost in contact apropiat cu angajata noastra si le-am cerut acestora să rămână în izolare la domiciliu pentru 14 zile“, se arată în documentul citat.

Potrivit comunicatului citat, reprezentanţii Ford sunt în strânsă legătură cu Direcţia de Sănătate Publică Dolj (DSP), care va decide dacă este necesară o investigaţie epidemiologică pentru angajaţii care au lucrat cu şi în apropierea angajatei infectate.

„Vom monitoriza situaţia şi ne vom conforma instrucţiunilor autorităţilor locale, în timp ce vom continua să punem în aplicare protocoalele de siguranţă ale Ford, cu scopul de a preveni răspândirea COVID-19", se mai arată în comunicatul Ford Craiova.