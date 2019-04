A fost suspendată activitatea la Clinica de Hematologie din Craiova

Decizia aparţine Ministerului Sănătăţii, ca urmare a unui control efectuat după debutul scandalului.

Bolnavii la Clinica de Hematologie din Craiova se plâng de condiţiile inumane în care sunt nevoiţi să stea. WC-urile arată jalnic, au găuri în pereţi, ţevile şi chiuvetele sunt ruginite, pe holuri şi în saloane pereţii sunt distruşi, iar uşile de la intrare nu mai au geamuri. În plus, oamenii spun că sunt trimişi acasă, deşi nu li se face externarea, şi sunt obligaţi să se întoarcă la spital doar să-şi facă tratamentul.



Situaţia a fost semnalată de o pacientă internată la Clinica de Hemtalogie a Spitalului Filantropia din Craiova. Femeia a postat pe Facebook poze din care reiese situaţia jalnică în care se află clinica şi a explicat cum sunt obligaţi pacienţii să stea câte 3-4 într-un singur pat, iar după câteva zile de spitalizare sunt trimişi acasă, chiar dacă internarea nu s-a încheiat.



"Eu figurez ca internată, dar au zis să plec şi să vin de 4 ori pe zi la tratament. Nu au locuri. Stau cu alte 3 paciente în pat şi asta a fost hotărârea medicului. Mi s-a spus că sunt internată doar pentru perfuzii, pentru injecţii, pentru transfuzii, atâta tot. Nu sunt paturi şi am fost oblicată să plec acasă. Medicul nu discută cu tine. Dacă eşti din Craiova, îţi impune să pleci acasă şi să te întorci doar când trebuie să faci tratamentul. E inuman", a povestit Nicoleta Ică pe contul său de socializare.



"Clinica funcţionează temporar într-o clădire pe care noi am închiriat-o pentru că imobilul Spitalului se renovează. Nu puteam închide hematologia, să lăsăm sute de oameni pe drumuri. În septembrie, anul acesta, pacienţii ar trebui să fie mutaţi în noua clădire", au declarat miercuri reprezentanţii Spitalului Filantropia.



Clinica de Hematologie din Craiova este cea în care, în 2017, doi pacienţi au murit în urma unor transfuzii sanguine, iar alţi patru au avut reacţii adverse. La vremea respectivă, şeful clinicii a fost demis.

