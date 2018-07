A fost înmormântat copilul ucis în somn de propria mamă. Rudele femeii îi acuză pe medici: „Sora mea nu e criminală! Este un om bolnav, iar noi nu ştiam“

Tatăl micuţului era parcă împietrit. Fără să schiţeze vreun gest, jandarmul Cătălin Pleşa aprivit minute în şir sicriul unde era copilul său mijlociu. Pavel a fost condus pe ultimul drum în remorca unui tractor cu excavator. Acolo au fost puse şi zecile de coroane. "Aşa-i obiceiul la noi. Aşa se înmormântează. În tractor sau în camion", a spus o localnică.

Durere fără margini în localitatea doljeană Unirea. Copilul ucis în somn de mama sa a fost condus pe ultimul drum de zeci de oameni. A fost înmormântarea unde toată lumea a plâns. Bunicii, unchii şi mătuşile, toţi au stat până în ultima clipă lângă sicriul alb, sfâşiaţi de durere.Tatăl micuţului era parcă împietrit. Fără să schiţeze vreun gest, jandarmul Cătălin Pleşa aprivit minute în şir sicriul unde era copilul său mijlociu. Pavel a fost condus pe ultimul drum în remorca unui tractor cu excavator. Acolo au fost puse şi zecile de coroane. "Aşa-i obiceiul la noi. Aşa se înmormântează. În tractor sau în camion", a spus o localnică.



Localnicii, dar şi rudele familiei îndoliate, se întrebau acelaşi lucru. "Cum a fost posibil ca Ina să-şi ucidă unul dintre copii? Ea îşi diviniza toţi cei trei copilaşi", spunea un vecin, în timp ce toţi îl aprobau.

"Mulţi o numesc acum pe sora mea criminală. Nu e o criminală, e un om bolnav şi noi nu ştiam. Un om bolnav, pe care medicii nu l-au ajutat", a declarat Florea Bădoiu, fratele femeii. De aceeaşi părere este şi vărul Inei Pleşa, care spune că nu înţelege de ce medicii nu au avertizat familia că situaţia este gravă. "Nu se poate să o interneze, iar apoi să o trimită şi să o pună să-şi ia medicamentele singură acasă. Se ştie, oamenii cu astfel de probleme nu-şi recunosc boala, cum poţi să ai încredere că pacientul respectiv a respecta acasă tot ce i se spune? Ultima dată când am fost la ei, le-am şi spus că ei sunt mai bogaţi decât mine pentru că au 3 copii, iar eu am doar unul. Era o familie minunată. Verişoara mea îşi adora copiii. Tot timpul era dedicat lor. Avea o metodă extraordinară de a-i educa, de a-i împăca... niciodată nu i-a certat, de vreo palmă nici nu încape discuţia", a povestit Liviu Bădoiu, verişorul femeii.

Oamenii au povestit că Ina Pleşoiu a fost cu câteva ore înainte de a-şi ucide copilul să se spovedească. "Soţia mea a fost internată în luna martie la Clinica 1 de Psihiatrie. În perioada 10 martie-22 martie. I s-a pus diagnosticul tulburare psihologică şi încă ceva, nu mai stiu. La externare i s-a administrat un tratament timp de o lună. 30 de zile. Apoi am revenit la control. Soţia îşi revenise, părea în regulă şi a stabilit cu doamna doctor sa întrerupă tratamentul pentru 15 zile. Eu nu am vorbit atunci cu doamna doctor pentru că nu m-au lăsat să intru cu copiii în clinică. Am aşteptat-o pe soţie afară. Trebuia sa meargă iar la consultaţie după 15 zile, dar n-a mai vrut. Soţia spunea că se simte bine şi nici nu mai dorea să ia tratamentul, pentru că îi era teamă că se va îngrăşa", a declarat Cătălin Pleşa, tatăl copiilor.

Ina Pleşa are 33 ani şi era asistent social la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din 2008. Ea este acuzată acum de omor, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile şi urmează să fie transferată la Spitalul Jiava pentru investigaţiile psihiatrice necesare.