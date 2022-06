Înşelaţi de „clarvăzătoare” care-şi fac reclamă pe internet. „N-am depus plângere de ruşine”

O simplă căutare pe internet demonstrează că în România se pot face bani frumoşi din aşa-numita „magie albă”. Pe toate reţelele de socializare există zeci de anunţuri de genul: „Vă ajut să vă căsătoriţi! Garantez reuşite în afaceri Vindec alcoolismul. impotenţa, deschid cartea sfântă şi pot rezolva orice problemă". Multe clarvăzătoare pretind că ele sunt cele mai puternice şi „doar în timpul live-urilor spun ceva gratis. După distribuiri masive"…

Iar distribuirile şi like-urile nu întârzie să apară. Şi nici clienţii…

Maria este o avocată din Craiova care a fost victima unei astfel de clarvăzătoare. „O prietenă mi-a povestit că a cunoscut pe internet o vrăjitoare şi a reuşit să-şi recupereze nişte bijuterii pe care le credea pierdute. Că a dat 1.000 de lei persoanei respective, iar aceasta i-a spus numele celui care-i furase bunurile. La vremea respectivă. şi eu păţisem ceva similar. Mi se furase din casă o sumă importantă de bani şi Poliţia nu făcea nimic. Am contactat-o pe vrăjitoare, m-am întâlnit cu ea, m-a pus să-i duc obiectul în care ţineam banii şi 1.000 de lei. Mi-a dat în cărţi, m-a întrebat o grămadă de lucruri personale, inclusiv cine mi-a intrat în casă în perioada respectivă. A zis că e aproape să descopere hoţul şi la următoarea şedinţă îmi va spune locul unde sunt banii mei. Dar, să-i mai duc 1.200 de lei. Atunci mi s-a părut ceva în neregulă, i-am spus că nu mai am bani, că înţelegerea a fost alta, dacă-i dau 1.000 de lei îmi spune numele hoţului. Când a văzut că îi fac reproşuri, a început să mă ameninţe că-mi face blesteme şi va fi vai de mine. Nu am mai călcat pe acolo, de frică. Şi nici nu am depus plângere, de ruşine!", a mărturisit Maria.

Clarvăzătoare cu dosar penal

În urmă cu două zile, o clarvăzătoare din Caraş Severin s-a ales cu dosar penal după ce a înşelat un bărbat în vârstă de 45 de ani, cu 3200 de lei. „Sunt foarte puţini cei care au curaj să meargă la poliţie să reclame ce au păţit. Victimele acestor femei sunt cele care au probleme, în special emoţionale. Cele mai multe au suferit o depresie, dar nu conştientizează. Studiile arată că un procent mare din români apelează la vrăjitoare. În final, trauma se adânceşte pentru că omul rămâne şi fără bani în buzunar", a declarat psihologul George Vîlceanu.

La nivel naţional, poliţiştii s-au sesizat în numeroase cazuri de înşelătorie. De cele mai multe ori, însă, vrăjitoarele scapă întrucât ajung să se împace cu victimele. Conform art 244, alineatul 3, din noul Cod Penal, „împăcarea înlătură răspunderea penală". Înşelăciunea se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani.

