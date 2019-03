Ziua când a fost instaurat regimul comunisto-bolşevic în România. Petru Groza, primul ministru comunist, a fost tratat regeşte în închisoare

fraudarea alegerilor din 1946. La 30 decembrie 1947, împreună cu Gheorghiu-Dej, Groza l-a forţat pe regele Mihai să abdice, în cursul aceleiaşi zile proclamând republica populară. Guvernele succesive conduse de Petru Groza au permis. La 30 decembrie 1947, împreună cu Gheorghiu-Dej, Groza l-a forţat pe regele Mihai să abdice, în cursul aceleiaşi zile proclamând republica populară.

Dr. Ilie Lazăr, cel mai tânăr semnatar al actului Marii Unirii, l-a cunoscut pe Petru Groza în timpul Primului Răzvoi Mondial, spunea despre el : „Citind cartea fostului meu subaltern din armata austro-ungară, azi prim-ministru al Ţării Româneşti, Dr. Petru Groza, (n.r. „În umbra celulei") am crezut că ar fi bine să pun la punct unele afirmaţii care ne sunt cunoscute.... Dacă Dumnezeu mi-ar fi dat darul să pun pe hârtie tot ce cred şi simt în acest moment (privat de libertate) despre carte şi autorul ei, cu care am împărţit multe bucurii şi supărări în cei 30 de ani de cunoştinţă, cred că opinia publică românească l-ar vedea şi cunoaşte exact pe autor.

Noi nu credem în sinceritatea domnului Petru Groza şi aceasta din mai multe motive. Domnul Petru Groza nu este nici «prieten», nici «sincer». El urmăreşte un scop bine cunoscut, şi, în funcţie de acest scop a făcut şi face compromisuri, în care el însuşi nu crede.....

Noi, cei mai mulţi dintre surtucarii ardeleni, am crescut cu mari greutăţi, care d-lui Petru Groza nu i-au fost cunoscute. 90% suntem ieşiţi din mediul satelor, am suferit umilinţe, nedreptăţi şi temniţe. Domnul Petru Groza sub regimurile maghiare, n-a prea făcut parte din aceia care sufereau martiraj....

Nici că se putea că, doar sub «ibertăţile democratice» şi sub guvernul «revoltatului» P. Groza se mai menţiona cenzură, niscaiva teroare şi lagăre,, ba dacă îndrăzneşti să porţi la butonieră tricolorul, eşti ridicat de "gărzile cetăţeneşti ,«aranjat» şi pe urmă iei drumul spre lagărul din Caracal. Dacă cumva încerci să te afirmi ca membru al unui partid istoric, te trimite la "Tribunalul Poporului unde te judecă tot «ai noştri» (...) Ardealul este azi în cea mai neagră mizerie şi teroare, iar patronul fărădelegilor este «tovarăşul» Petru Groza, secondat de o seamă de ignoranţi şi înstrăinaţi...."

Cum a băut şampanie Petru Groza după gratii

Petru Groza a povestit în cartea „În umbra temniţei“ cum şi-a petrecut Revelionul după gratii: „Noaptea s-a lăsat de-abinelea; mă întind pe salteaua de paie. Undeva, se cântă... Prin pereţii subţiri trece o dulce melodie. Îmi dau seama: sunt Polonezii din coridorul din faţă. Melodiile devin tot mai vesele, întrerupte de voioşia gălăgioasă şi uralele care semnalează clipa festivă: ora 12 a nopţii Anului Nou. O mână pătrunde prin geamul deschis, printre gratii, îmbiindu-mă cu un pahar de şampanie. Mi l-a trimis inginerul Rică Georgescu şi polonezii care, profitând de destinderea disciplinară a acestei nopţi, căreia nu-i rezistă nici inspectorii nici gardienii, s-au asociat şi-mi trimit, astfel, o urare de an nou fericit. Golesc paharul, făcând singur urarea: «Pentru un mai fericit an al umanităţii şi dreptăţii!» În zori, adorm, mă trezeşte însă sgomotul lacătului dela uşă. Sosirea noului an se materializează, la Malmaison, brusc şi neaşteptat: e gardianul. «La mulţi ani, domnule ministru». E însuşi anul 1944, legănându-se pe cele două picioare ale gardianului“.

