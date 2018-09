Voucherele de vacanţă, chiar şi târziu acordate, au salvat turismul de pe litoral. Sezonul, afectat de ploile din vară

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a întocmit un bilanţ al sezonului turistic de pe litoral. Numărul de turişti din acest sezon pe litoral a crescut cu 8% faţă de anul trecut, Mamaia, Eforie Nord şi Venus fiind staţiunile cu cea mai mare cerere, iar la polul opus s-au situat Costineşti, Neptun şi Eforie Sud.

„Având în vedere numeroasele investiţii în structurile de primire turistică, se mentine tendinţa de creştere a numărului de turişti în sudului litoralului faţă de anii anteriori, mai ales a turiştilor familişti“, afirmă Dragoş Răducan, vicepreşedinte FPTR.

Sezonul estival a debutat ca in fiecare an, la 1 Mai, cu un număr de 28.000 de turişti găzduiţi în unităţile de cazare clasificate, doar în staţiunea Mamaia gradul de ocupare al hotelurilor deschise la acea dată fiind de 90%.

La data de 14 septembrie 2018, conform site-ului oficial al Ministerului Turismului, în staţiunile de pe litoralul românesc, inclusiv Constanţa, Eforie şi Mangalia erau 1548 structuri de cazare clasificate, care aveau 56.595 spaţii de cazare şi puneau la dispoziţie un număr de 121.280locuri de cazare, cu 14.168 mai multe decat anul trecut. Astfel, turistii care au ales litoralul românesc pentru a-şi petrece vacanţa în acest an, au avut la dispoziţie o paletă largă de oferte, în funcţie de serviciile preferate şi bugetul disponibil pentru concediu.

Dintre locurile de cazare, cele mai multe, adică 64.987, sunt reprezentate de locuri în hoteluri, iar restul de 56.293 de locuri de cazare sunt în vile, campinguri, hosteluri. Spaţiile de cazare din hotelurile de 1 - 2 stele s-au vândut în procent de 60% prin agenţii de turism şi 40% prin alte canale de rezervări. Spaţiile de cazare în hotelurile de 3, 4 şi 5 stele s-au vândut în procent de 35% prin agenţii de turism şi 65% prin alte sisteme de rezervări.

Topul celor 10 ţări de provenienţă a turiştilor străini care au sosit pe litoralul românesc, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică pentru luna iulie, a fost condus de Germania, urmată de SUA, Israel, Franţa, Polonia, Regatul Unit, Italia, Belgia, Austria, Republica Moldova.

FPTR arată că programul „Litoralul pentru toţi“ şi biletele vândute prin sistemul early booking au contribuit la obţinerea unui grad de ocupare de peste 50% în luna iunie.

„În ultimii ani, din cauza ploilor abundente din întreaga ţară, la inceputul lunii iulie gradul de ocupare a scăzut, astfel că în primele trei luni ale sezonului s-a înregistrat o scădere a numărului de turişti sosiţi pe litoral cu 1,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Odată cu reîntoarcerea vremii bune, începând cu luna august, numărul turiştilor a crescut spectaculos, cu 22% mai mulţi faţă de aceeaşi lună a anului trecut, în special prin valorificarea voucherelor de vacanţă, care au salvat de la un dezastru financiar acest sezon. Astfel, hotelierii au reuşit să obţină venituri mai mari în primele 4 luni ale acestui sezon, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul unei creşteri cu 8,2% a numărului de turişti sosiţi pe litoral“, spune Răducan.

Deşi numărul de turişti a crescut statistic, profitul hotelierilor de pe litoral nu îl va depăşi pe cel din anul anterior. Cauzele sunt creşterea fondului de salarii, productivitatea scăzută a angajatilor, creşterea costurilor pentru utilităţi, dar şi majorarea semnificativă a preţurilor materiilor prime alimentare.

În acest an, litoralul s-a confruntat cu cea mai gravă criză a forţei de muncă din ultimii 29 de ani. Exodul forţei de muncă, scăderea natalităţii, ieşirea la pensie a numeroşi angajaţi, legislaţia anacronică şi protecţionistă va face ca România să se confrunte şi în următorii ani cu o criză tot mai adâncă de forţă de muncă.

„Sistemul de educaţie, aşa cum este el în prezent, este complet inutil în faţa provocărilor din piaţa muncii. Se scot pe bandă rulantă şomeri cu diplomă, absolvenţi de liceu şi universitate care nu sunt conectaţi la realităţile economice, iar turismul este cel mai expus", a declarat Dragoş Răducan, prim-vicepreşedintele FPTR.

Având în vedere că sezonul estival s-a decalat în ceea ce priveşte vremea, iar voucherele de vacanţă au fost eliberate foarte târziu, s-a păstrat tendinţa ca mulţi turişti să vină pe litoral la sfârşitul lunii august sau la începutul lunii septembrie. O parte dintre hotelurile de pe litoral s-au închis înainte de jumătatea lunii septembrie, odată cu începerea şcolilor, dar sunt încă hoteluri care vor rămâne deschise până la finalul lunii septembrie.

FPTR constată că şi România se adaptează rapid tendinţei mondiale de "sharing accommodation", astfel că 20% din locuinţele private din staţiunile şi oraşele de pe litoral se închiriază în timpul sezonului estival, ceea ce generează un număr foarte mare de persoane cazate, ducând la o aglomerare a staţiunilor şi o concurenţă acerbă pentru structurile clasificate. Nu se ştie care este volumul turismului nedeclarat şi necuantificat în miile de apartamente neclasificate care operează în regim de închiriere hotelier (Mamaia, Năvodari etc.), în casele şi apartamentele oferite de localnici (Constanţa, Eforie, Vama-Veche, 2 Mai, Mangalia etc.) sau în alte stucturi de primire turistică neclasificate, valorificate online.

„În lipsa unui management judicios al destinaţiilor turistice, s-au acordat de către autorităţile locale autorizaţii marilor retaileri pentru construcţia de hipermarketuri, autorizaţii pentru mici magazine alimentare acolo unde nu este necesar, ceea ce a dus la transformarea staţiunilor turistice în oraşe şi a turiştilor în locuitori, iar operatorilor din turism le-au provocat pierderi mari în vânzările din activitatea de alimentaţie publică“, atrage atenţia FPTR.

Investitorii mai spun că deşi Ministerul Turismului nu s-a implicat în promovarea litoralului românesc, mediul de afaceri a investit în structuri de cazare pe litoralul românesc, a creat oferte şi servicii cât mai diversificate, care să cuprindă o arie cât mai largă de turişti.

„Deşi mediul de afaceri din turism depune eforturi în fiecare an pentru creşterea numărul turiştilor din staţiunile de la malul mării, se confruntă de mai bine de 20 de ani cu aceleaşi probleme: administrarea şi atribuirea ineficientă a plajelor, lipsa unui plan urbanistic coerent, lipsa mijloacelor de transport public, lipsa punctelor sanitare, iluminatului public deficitar, spaţii verzi neamenajate, acces dificil în destinaţie, drumuri neasfaltate sau crăpate, trotuare distruse, lipsa parcărilor amenajate, spaţii verzi neîntreţinute etc. Toate aceste probleme, dar şi lipsa managementului eficient al staţiunilor, duc pe termen lung, la scăderea atractivităţii destinaţiei şi la scăderea interesului turiştilor pentru litoralul românesc“, precizează vicepreşedintele FPTR.

Chiar dacă cheltuielile de operare au crescut semnificativ şi în 2018, o parte dintre investitori vor reinvesti profitul obţinut in acest an, în special in nordul zonei Mamaia, a zonei Năvodari şi în sudul litoralului. Vor continua investiţiile în structurile de primire turistică existente, astfel încât să se ridice gradul de confort spre minim 3 stele.

Conjunctura internaţională va fi în continuare favorabilă dezvoltării turismului intern şi a incomming-ului. În privinţa tarifelor, acestea vor rămâne aproximativ la fel sau vor creşte la unele hoteluri cu maximum 8%. Va exista o concurenţă acerbă între marii turoperatori autohtoni în vederea contractării celor 5 tipuri de cazare, în special cele pentru 3, 4 şi 5 stele, care oferă cazare cu demipensiune, pensiune completă şi all inclusive.

Datele statistice de mai jos au fost obţinute pe baza informaţiilor primite de la INSSE, Ministerul Turismului, a estimărilor realizate de către membrii FPTR şi a unui număr important de operatori din turism.

SOSIRI ÎN STRUCTURILE DE CAZARE DE PE LITORAL

mai iunie iulie august 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Total 37846 52980 43025 130042 166778 165573 356723 369934 371344 396442 393644 480245 Romani 32335 46285 37781 122105 157967 157517 344637 359052 358176 383166 381102 468330 Straini 5511 6695 5244 7939 8811 8056 12086 10882 13168 13276 12542 11915

Pe aceeaşi temă:

Bilanţ pe litoral: 41.000 de pacienţi s-au prezentat la spital în trei luni de vară

„New Costineşti“, proiectul de lux de lângă groapa de gunoi. Primar: „Vorbesc ăştia ca nebunii“