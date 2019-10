Vila turistică de la Costineşti a Arhiepiscopiei Tomisului, amendată de pompieri

În urmă cu câteva zile, un incendiu a izbucnit la o magazie de lemne a mănăstirii Sfânta Elena de la Mare, din localitatea Costineşti, judeţul Constanţa. Imediat, Arhiepiscopia Tomisului a transmis că respectiva magazie este a unui centru de tratament aflat în imediata vecinătate a aşezământului monahal, la câţiva metri de malul mării.



ISU Dobrogea comunica la acea vreme că mănăstirea nu intră sub incidenţa legii privind avizul/autorizaţia ISU, iar baza de tratament, care aparţine SC „Centrul de Diagnostic şi Tratament Recuperator Sf. Elena de la Mare” SRL nu are nevoie de aviz ISU deoarece are o suprafaţă sub 600 de metri pătraţi. Mai mult, ISU Dobrogea comunica faptul că în anul 2018, zona a fost verificată de inspectorii ISU şi nu au fost constatate nereguli.



Doar că, în realitate, între mănăstire şi Centrul de tratament s-a născut de câţiva ani o vilă turistică - „Vila turistică Sfânta Elena de la Mare”, clasificată de Ministerul Turismului cu 3 stele pe care inspectorii ISU nu au văzut-o anul trecut.

Vila turistică aparţine „Centrul de Diagnostic şi Tratament Recuperator Sf. Elena de la Mare” SRL, firmă în care asociat unic este Negoescu Constanţa, nimeni alta decât maica stareţă a mănăstirii, iar administrator este preotul George Piţigoi, protopopul de Mangalia.

În urmă cu două zile, inspectorii ISU Dobrogea au verificat din nou mănăstirea şi centrul de tratament. De această dată au observat vila turistică ce are în componenţă 25 de camere şi peste 50 de locuri de cazare.

Ca atare, la „Centrul de Diagnostic şi Tratament Sfânta Elena de la Mare” s-au înregistrat „8 constatări, 5 sancţiuni din care 4 avertismente şi o amendă în valoare de 10.000 lei pentru nesolicitarea autorizatiei de securitate la incendiu pentru vila cu 25 camere (50 locuri)”, transmite ISu Dobrogea.

Şi la mănăstire, inspectorii ISU au avut 3 constatări şi au dat 3 avertismente.

„Centrul de Diagnostic şi Tratament Recuperator Sf. Elena de la Mare” SRL, are ca asociat unic, conform confidas.ro, pe Negoescu Constanţa, nimeni alta decât stareţa, iar ca administrator pe preotul George Piţigoi. Societatea comercială a obţinut 1,26 milioane de lei de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin programul FEADR – măsura 312 “înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor”.

Eugen Tănăsescu declara pentru ziarul „Dezvăluiri” că „noi nu ştim să fie acţionar la vreo firmă (maica stareţă n.red.)”, pentru ca mai târziu să spună că „maica stareţă va fi schimbată din acţionariatul firmei în anul 2019. Fiind superiorul aşezământului monahal, s-a încadrat în condiţiile de eligibilitate la accesarea fondurilor europene implicate în proiectul medical de acolo. Prin urmare, este acţionar unic al firmei în calitatea ei de superior al aşezământului monahal, ceea ce nu contravine voturilor monahale depuse”. Anul 2019 se apropie de sfârşit, iar maica stareţă este asociat unic în continuare. Conform aceleiaşi surse, Vila turistică nu este altceva decât o clădire a mănăstirii construită cu destinaţia de chilii, dar care a fost transformată în zonă de cazare pentru firma privată a Arhiepiscopiei.



Afacerea Arhiepiscopiei Tomisului, realizată prin intermediul stareţei de la mănăstirea Costineşti, este, conform bilanţurilor oficiale, păguboasă. În anul 2018, firma înregistra pierderi de peste 140.000 de lei, la o cifră de afaceri de 759.000 de lei.

Pentru a impulsiona afacerile firmei, Arhiepiscopia Tomisului a lansat încă din 2016 un proiect intutulat „Un bunic în vacanţă”, prin care preoţii din judeţul Constanţa achitau din banii parohiilor cazarea, masa şi tratamentul unor bătrâni care beneficiau de serviciile SC Centrul de Diagnostic şi Tratament Sfânta Elena de la Mare SRL.

