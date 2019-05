VIDEO Trupa din Barcelona care cântă româneşte: „Muzica voastră tradiţională este inima folclorului Europei“

Barcelona Gipsy balKan Orchestra înseamnă Sandra Sangiao (voce, Spania, Catalunia), Mattia Schirosa (acordeon, Italia), Julien Chanal (chitară, franţa), Daniel Carbonell (clarinet, Spania), Oleksandr Sora (violă, Ucraina), Ivan Kovačević (contrabas, Serbia) şi Setleios Togias (percuţie, Grecia).

Despre fiecare, ei spun aşa: Sandra este soarele, sufletul şi energia bandei; Mattia este creierul, viziunea şi nebunia; Julien – neobositul om de la sesiunile de improvizaţii; Stelios este motorul ritmului, cel mai bun şofer şi tip sălbatic; Ivan este inima, înţelepciunea şi puterea; Daniel este sunetul elegant şi fotograful; Oleksandr este stilul clasic, virtuozul cu auz rafinat.

GALERIE FOTO CU MUZICIENII DIN TRUPĂ

Trupa a scos patru albume cu piese balcanice şi din Orientul Mijlociu, iar influenţa românească predomină primul lor album, apărut în 2012, se cheamă „Îmbarcă“. Ultimul lor clip lansat este „Geamparalele“, ritmul tipic dobrogean, iar Sandra cântă în română, acompaniată de instrumentişti.

Piese celebre autohtone cum ar fi „Şaraiman“ se aud pe marile scene ale Europei, pentru că muzicienii fac turnee în Balcani şi recent s-au întors din Turcia şi din Serbia. „Înainte de începerea turneelor internaţionale din 2019, Barcelona Gipsy balKan Orchestra a făcut o tabără creativă lângă Barcelona, pentru a-şi încărca bateriile cu entuziasm în pregătirea unui nou repertoriu. O probă a entuziasmului său poate fi văzută în interpretarea inconfundabilă şi personală a acestui dans românesc tradiţional, Geamparalele“, prezintă artiştii pe site-ul bgko.org. „Geamparale, de exemplu, cântam de 6 ani în sesiunile noastre de improvizaţii, dar căutam o variantă cântată vocal. Când am auzit-o pe aceasta, ne-am îndrăgostit pe loc. Ritmul din Dobrogea este perfect pentru dans“, explică Mattia.

În România, Barcelona Gipsy balKan Orchestra (BGKO) a cântat în concertul la festivalul Jazz in The Park – ediţia 2017, Cluj-Napoca. „BGKO este un grup cu multe influenţe muzicale, în special Klezmer, Jazz Manouche şi muzică tradiţională Rroma. Trupa s-a fondat în 2012, la un eveniment care celebra ziua internaţională a Rroma. Acolo, mai mulţi muzicieni s-au întâlnit şi au rămas de atunci împreună. Au călătorit prin lumea întreagă concertând oriunde au fost primiţi. Chiar ei se prezintă ca nişte <nomazi> ai muzicii. Şi-au produs singuri primul lor album, fără ajutorul niciunei case de discuri. În 2015 au făcut o interpretare proprie a piesei „Djelem, Djelem“ (una din piesele de referinţă din cultura Rroma) care a strâns peste 4.500.000 vizualizări pe Youtube“, i-au descris organizatorii de la Jazz in The Park. Trupa europeană a mai cântat în România în 2017, la BalKaniK Festival, ce se ţine la Gara regală Băneasa.

Mattia Schirosa, acordeonistul italian, a povestit pentru „Adevărul“ de ce este muzica lor inspirată de România. „Vă cunoaştem istoria şi vă iubim muzica. Muzica voastră este inima folclorului Europei. Manouche, acel stil unic de jazz-ul ţigănesc, vine din interferenţa valurilor muzicii franceze şi americane, combinată cu emoţie românească. Legătura noastră cu România este muzica ei grozavă. Am cântat acolo de multe ori, avem prieteni care ne ajută cu repertoriul, cu versurile“, spune Mattia.

Dintre artiştii români, muzicienii de la Barcelona Gipsy balKan Orchestra colaborează cu Larisa Perde şi cu Taraful Haiducilor condus de Caliu. Şi ascultă foarte multă muzică lăutărească românească. „Îl iubim pe Caliu, o iubim pe Andra, cu harul şi energia ei. Ascultăm mulţi lăutari, pe Valeri Hanganu la ţambal şi suntem inspiraţi de Romica Puceanu, Vasile Pandelescu, Marcel Budală, Dona Siminică şi mulţi alţii“, arată acordeonistul italian.

Muzicienii din Europa consideră că România are o muzică tradiţională de excepţie. Ei îndeamnă românii să fie mai conştienţi şi mai mândri de ceea ce reprezintă – cel puţin pe plan cultural.

„Ne place pofta voastră de viaţă, aşa radiantă, ironică, liberă şi cam haotică uneori. Aveţi o muzică tradiţională excepţională, păcat că tinerii nu sunt aşa curioşi de ea. Cred că în general românii nu sunt foarte conştienţi de muzica extraordinară pe care o au. Mulţi români care trăiesc în Spania sau în Europa de Vest uită să aducă tradiţiile de acasă şi încearcă să imite muzica noastră.

Nu trebuie să vă fie ruşine de tradiţia voastră, este magnifică. Ştiu că dictatura a forţat lumea să se supună, dar acum sunteţi liberi, nu vă pierdeţi rădăcinile devenind ca oricare altcineva din lumea asta globalizată. În Spania se întâmplă la fel cu Jota, o muzică tradiţională legată de Franco (dictatorul spaniol) şi actualmente se pierde... Noi descoperim muzică tradiţională care s-a transmis de-a lungul generaţiilor şi care evocă sentimente profunde, care ne ating sufletele şi nouă, astăzi“, mai spun muzicienii de la Barcelona Gipsy balKan Orchestra.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Americani îndrăgostiţi de folclorul românesc şi-au făcut un taraf, Taraful Usturoi. „Vă vine să credeţi că Garlic Band nu-s români?“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: